Рада Союзу ЄХБ спланувала загальноцерковні заходи на 2017 рік

17 лютого 2017, 11:49 | Євангельські християни баптисти | 0 |   | Код для блогу |  | 

imgp3280.jpg-fff.jpgРада Союзу Євангельських християн баптистів 15-16 лютого в канцелярії братства в Ірпені провела засідання. Відповідальні служителі обговорили діяльність церков ЄХБ та спланували загальноцерковні заходи на 2017 рік.

Цього року, зокрема, передбачається проведення конференції для обласних служителів і молодих пасторів з дружинами, а також семінари та зустрічі для молодих пасторів і служителів сільських церков. Окрім того, планується організувати навчання за програмами Міжнародного інституту TSM, який готує християнських лідерів до служіння за допомогою вищої освіти.

Члени Ради, серед іншого, обговорили cлужіння зовнішньої та внутрішньої місії, медичної асоціації, а також проведення Дня молитви за вдів у церквах ВСЦ ЄХБ.

Особливу увагу учасники засідання зосередили на ситуація на Сході України та допомоги церквам на Донеччині та Луганщині, — повідомили у прес-службі ВСЦ ЄХБ.

 

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Останні коментарі

  • Michal Holdowich | 17 лютого 2017, 18:00

    «І ЩО ТУТ ДУЖЕ ДИВНОГО …» Можливо, для когось і не дивно … ??? Натомість для мене, як священика РКЦ, це супер справа … Це дійство проголошування Доброї Новини – Євангелія! ВІТАЮ ВАС ВСЕЧЕСНИЙ О.

  • Пан Валерій | 16 лютого 2017, 11:07

    Чапнін давно звільнений з усіх посад, то ж тепер може висловлювати тільки свою особисту позицію.

  • Fr. Valerii | 16 лютого 2017, 10:31

    "У Фрібурзі Митрополит Іларіон був дещо стриманіший, ніж завжди" - Він НЕ був "дещо стриманіший, ніж завжди". - В цьому матеріалі RISU

  • pavloosh | 15 лютого 2017, 22:45

    What a waste of time and energy. The Russian Orthodox Church shows no charity towards anyone. Their church leaders are stubborn, ignorant unChristian hypocrits.

  • Fr. Valerii | 15 лютого 2017, 22:12

    Але чомусь на "ювілейну" зустріч у Фрібурзькому університеті знову забули запросити представника УГКЦ. Також на сайті Радіо Ватикану немає жодної згадки про намір примирити УГКЦ і РПЦ ані

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