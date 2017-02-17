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Рада Союзу ЄХБ спланувала загальноцерковні заходи на 2017 рік
17 лютого 2017, 11:49 | Євангельські християни баптисти | 0 | | Код для блогу | |
Рада Союзу Євангельських християн баптистів 15-16 лютого в канцелярії братства в Ірпені провела засідання. Відповідальні служителі обговорили діяльність церков ЄХБ та спланували загальноцерковні заходи на 2017 рік.
Цього року, зокрема, передбачається проведення конференції для обласних служителів і молодих пасторів з дружинами, а також семінари та зустрічі для молодих пасторів і служителів сільських церков. Окрім того, планується організувати навчання за програмами Міжнародного інституту TSM, який готує християнських лідерів до служіння за допомогою вищої освіти.
Члени Ради, серед іншого, обговорили cлужіння зовнішньої та внутрішньої місії, медичної асоціації, а також проведення Дня молитви за вдів у церквах ВСЦ ЄХБ.
Особливу увагу учасники засідання зосередили на ситуація на Сході України та допомоги церквам на Донеччині та Луганщині, — повідомили у прес-службі ВСЦ ЄХБ.
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