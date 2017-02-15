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Керівник всесвітньої Адвентистської Церкви відвідав приміщення майбутньої школи в Києві
15 лютого 2017, 11:49 | Адвентисти | | 0 | | Код для блогу | |
До приміщення за адресою просп. Космонавта Комарова, 40а, де збираються декілька адвентистських громад столиці, 8 лютого завітав керівник всесвітньої Адвентистської Церкви Тед Вільсон з дружиною Ненсі в супроводі керівників різного рівня в Україні та Євро-Азійському дивізіоні.
Представив гостя Станіслав Носов, керівник Церкви адвентистів сьомого дня в Україні, а допомагав з перекладом президент Євро-Азійського дивізіону Михайло Камінський. Тед Вільсон ознайомився з проектом перебудови цього приміщення, в якому планують створити християнський освітній комплекс.
У своїй промові Тед Вільсон наголосив на важливості освіти у вихованні дітей, тому що знання, які діти отримують в сім’ї та школі, готують їх до майбутнього. А знання, отримані в освітніх закладах Церкви, дають можливість Богу формувати характер дітей та молоді, всебічно розкривати найкраще, що в них є, налагоджувати з Ним відносини, готувати їх до зустрічі з Ісусом Христом. І, що головне — допомагати учням ставати місіонерами, які також будуть готувати світ до повернення Христа.
Своє звернення керівник всесвітньої Адвентистської Церкви закінчив словами підтримки, побажав вірянам рухатись уперед до високої мети, не відводити фокус від мрії та піклуватись про дітей та молодь.
Як повідомили РІСУ в українській прес-службі АСД, завдяки жертовності багатьох батьків та вірян система освіти Церкви адвентистів сьомого дня є найбільшою в протестантському світі.
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