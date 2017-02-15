Керівник всесвітньої Адвентистської Церкви відвідав приміщення майбутньої школи в Києві

15 лютого 2017, 11:49 | Адвентисти | view photo | 0 |   | Код для блогу |  | 

До приміщення за адресою просп. Космонавта Комарова, 40а, де збираються декілька адвентистських громад столиці, 8 лютого завітав керівник всесвітньої Адвентистської Церкви Тед Вільсон з дружиною Ненсі в супроводі керівників різного рівня в Україні та Євро-Азійському дивізіоні.

Михайло Камінський і Тед Вільсон

Представив гостя Станіслав Носов, керівник Церкви адвентистів сьомого дня в Україні, а допомагав з перекладом президент Євро-Азійського дивізіону Михайло Камінський. Тед Вільсон ознайомився з проектом перебудови цього приміщення, в якому планують створити християнський освітній комплекс.

В школі АСД

У своїй промові Тед Вільсон наголосив на важливості освіти у вихованні дітей, тому що знання, які діти отримують в сім’ї та школі, готують їх до майбутнього. А знання, отримані в освітніх закладах Церкви, дають можливість Богу формувати характер дітей та молоді, всебічно розкривати найкраще, що в них є, налагоджувати з Ним відносини, готувати їх до зустрічі з Ісусом Христом. І, що головне — допомагати учням ставати місіонерами, які також будуть готувати світ до повернення Христа.

Своє звернення керівник всесвітньої Адвентистської Церкви закінчив словами підтримки, побажав вірянам рухатись уперед до високої мети, не відводити фокус від мрії та піклуватись про дітей та молодь.

Як повідомили РІСУ в українській прес-службі АСД, завдяки жертовності багатьох батьків та вірян система освіти Церкви адвентистів сьомого дня є найбільшою в протестантському світі.

Подарунок гостю

Система Orphus
теги до статті:АСД,Християнська освіта,Церква і школа
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • Леонтій | 15 лютого 2017, 15:32

      Хоча, з іншого боку, поява наприкінці 2-ї світової війни мільйонів і мільйонів німецьких біженців зі східних регіонів тогочасного ІІІ райху - це теж була чимала людська трагедія... Досить часто

    • Илья Ингер | 15 лютого 2017, 14:44

      Ну и что, что бухой батюшка на проститутке помер? Зато он - КАНОНИЧЕСКИЙ! Ему - МОЖНО!

    • Halo | 15 лютого 2017, 14:00

      Зцілює не молитва а Бог... Крім того, що бульварного рівня "сенсація" в статті вже застаріла, в ній молитву подають, як магічний ритуал. Ще й з псевдонауковим тлумаченням. А обидві ці

    • Леонтій | 15 лютого 2017, 09:49

      У церковних молитвах на освячення свічок у празник Стрітення Господнього прохають про те, щоб, як запалені свічки своїм світлом розганяли нічний морок, так і наші душі, просвічені Духом Святим,

    • Леонтій | 15 лютого 2017, 09:35

      И вот этой вековой германской экспансии - во имя насильственного приобретения для себя, за счёт "уплотнения" других народов, "жизненного пространства" (новых "этнических

    Популярні статті місяця