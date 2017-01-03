Пастори з України навернули до християнства 865 мадагаскарців разом з відомим шаманом

4 січня 2017, 11:03 | Адвентисти | 0 |   | Код для блогу |  | 

1482508283_0.jpg-ddd.jpgМинулої осені в роботі євангельських програм на Мадагаскарі взяли участь п'ятеро служителів, з них троє українців. Вони провели акції в трьох містах та чотирьох селах цієї африканської країни, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на сайт Адвентистів сьомого дня.

Після програм, що проходили з 1 жовтня по 5 листопада, хрещення прийняли 865 чоловік. Під час програми в м Анциранані служителів відвідала дружина прем'єр-міністра Мадагаскару (він належить до Церкви Адвентистів сьомого дня).

Ще одна важлива подія відбулася в с. Андуазомпуне. Дуже відомий у всьому районі шаман уклав завіт з Ісусом Христом. Згідно зі свідченнями місцевих людей, шаман володів такою силою, що коли над ним пролітав птах і він наказував йому падати, то птах падав у його руку; якщо він вказував на людину і говорив, що той помре, той вмирав.

Після того як служителі виїхали з Мадагаскару, християни місцевої конференції з 7 по 17 грудня провели ще три програми. Одна сім'я в с. Андуазомпуне вирішила навіть безкоштовно виділити ділянку для будівництва молитовного будинку церкви Адвентистів сьомого дня.

Команда служителів у Мадагаскарі висловила подяку керівництву Східно-Дніпровської конференції та Української уніонної конференції адвентистів, які благословили їх на це служіння.

 

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теги до статті:Адвентисти Сьомого Дня
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    Останні коментарі

    • boryspil | 4 січня 2017, 17:52

      Кожний має молитися у власному храмі. Це вірно й добре, але не "древня" а "стародавня, "давня", "старовинна". Коли вже навчимося поважати не лише чужі святині, а й

    • Леонтій | 4 січня 2017, 11:58

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    • Леонтій | 4 січня 2017, 10:22

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    • Леонтій | 4 січня 2017, 10:12

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    • Fr. Valerii | 4 січня 2017, 09:38

      Це ж треба з таким запалом стільки люті і ненависті черпати з "джерела", а потім постійно всіх і вся забруднювати ... Kyrie, eleison.

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