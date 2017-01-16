Український центр вивчення історії Голокосту оголосив конкурс "Історія і уроки Голокосту"

17 січня 2017, 11:00 | Юдейство | 0 |   | Код для блогу |  | 

Голокост.jpgУкраїнський центр вивчення історії Голокосту, реалізуючи ідеї, викладені в Декларації Стокгольмського міжнародного форуму з Голокосту, а також резолюції ООН про встановлення Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту, і вважаючи своїм обов'язком зробити посильний внесок у збереження пам'яті про жертви геноциду, оголосив про початок прийому заявок на ХVІІ Всеукраїнський конкурс учнівських дослідницьких і творчих робіт «Історія і уроки Голокосту» їм. В. Б. Медвінська (2016/17 навчальний рік) серед учнів середніх загальноосвітніх закладів України.

Про це повідомляє Євроазіатський єврейський конгрес. У рамках майбутнього конкурсу окрему секцію будуть складати роботи, автори яких розглянуть долю ромів (циган) в окупованій Україні в 1941-1944 рр.

Конкурс проходить за підтримки ЄАЄК та Посольства Держави Ізраїль в Україні. Термін подачі заявок – до 10 лютого 2017 року. Виконані роботи необхідно подати до 10 квітня 2017 року. Захист робіт відбудеться в кінці травня 2017 року в Києві. Про це інформує УНІАН-релігії.

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теги до статті:Голокост
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    • Леонтій | 17 січня 2017, 10:10

      ПОПРАВКА. В україномовній версії зацитованого мною прислів'я більш правильно казати "НА городі..." і далі за текстом.

    • Леонтій | 17 січня 2017, 10:02

      "Авраамічні релігії" - це, наскільки відомо, спільна назва для позначення християнства, іудаїзму та ісламу. А от "Реформація" - це явище суто християнського змісту й наповнення.

    • Леонтій | 17 січня 2017, 09:45

      А ще краще: коли патріарх Церкви, як і БУДЬ-ЯКИЙ інший її священнослужитель і душпастир, - не просто "український", а СПРАВДІ Христовий (Божий)!

    • Леонтій | 17 січня 2017, 09:00

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    • ivanqwe | 17 січня 2017, 08:53

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