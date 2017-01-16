Український центр вивчення історії Голокосту оголосив конкурс "Історія і уроки Голокосту"

Український центр вивчення історії Голокосту, реалізуючи ідеї, викладені в Декларації Стокгольмського міжнародного форуму з Голокосту, а також резолюції ООН про встановлення Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту, і вважаючи своїм обов'язком зробити посильний внесок у збереження пам'яті про жертви геноциду, оголосив про початок прийому заявок на ХVІІ Всеукраїнський конкурс учнівських дослідницьких і творчих робіт «Історія і уроки Голокосту» їм. В. Б. Медвінська (2016/17 навчальний рік) серед учнів середніх загальноосвітніх закладів України.

Про це повідомляє Євроазіатський єврейський конгрес. У рамках майбутнього конкурсу окрему секцію будуть складати роботи, автори яких розглянуть долю ромів (циган) в окупованій Україні в 1941-1944 рр.

Конкурс проходить за підтримки ЄАЄК та Посольства Держави Ізраїль в Україні. Термін подачі заявок – до 10 лютого 2017 року. Виконані роботи необхідно подати до 10 квітня 2017 року. Захист робіт відбудеться в кінці травня 2017 року в Києві. Про це інформує УНІАН-релігії.