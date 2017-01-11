“Простір Синагог” може отримати престижну європейську премію

“Простір Синагог” став першим українським проектом, який номінували на премію ЄС з сучасної архітектури. Переможець отримає нагороду у розмірі 60 тис. євро.

“Простір Синагог” – це ініціатива із вшанування історії євреїв у Львові та кращого розуміння спільної міської історії і спадщини. Автори проекту – архітектор Франц Решке та Софі Янке, яка є в авторкою інсталяції “Увіковічнення”, а також український архітектор Юрій Столяров.

Участь у конкурсі беруть 356 архітектурних проектів. П’ятірку фіналістів оберуть у січні, переможців нагороджуватимуть 26 травня у Барселоні. Окрім основної премії існує також спеціальна відзнака – 20 тис. євро. Нагороду присуджують раз на два роки.

Простір Синагог відкрили у вересні 2016 року. Локація включає в себе законсервовані залишки знищеної у 40-х роках синагоги “Золота Роза”, фундамент єврейського Будинку навчання (Бейт Гамідрашу) та меморіальну інсталяцію “Увіковічнення”. Про це повідомляє Lviv.com.