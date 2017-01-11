“Простір Синагог” може отримати престижну європейську премію

12 січня 2017, 15:12 | Юдейство | 0 |   | Код для блогу |  | 

“Простір Синагог” став першим українським проектом, який номінували на премію ЄС з сучасної архітектури.  Переможець отримає нагороду у розмірі 60 тис. євро.

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 “Простір Синагог” – це ініціатива із вшанування історії євреїв у Львові та кращого розуміння спільної міської історії і спадщини. Автори проекту – архітектор Франц Решке та Софі Янке, яка є в авторкою інсталяції “Увіковічнення”, а також український архітектор Юрій Столяров.

Участь у конкурсі беруть 356 архітектурних проектів. П’ятірку фіналістів оберуть у січні, переможців нагороджуватимуть 26 травня у Барселоні. Окрім основної премії існує також спеціальна відзнака – 20 тис. євро. Нагороду присуджують раз на два роки.

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Простір Синагог відкрили у вересні 2016 року. Локація включає в себе законсервовані залишки знищеної у 40-х роках синагоги “Золота Роза”, фундамент єврейського Будинку навчання (Бейт Гамідрашу) та меморіальну інсталяцію “Увіковічнення”. Про це повідомляє Lviv.com.

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    Останні коментарі

    • Михаил | 13 січня 2017, 00:36

      Не надо никаких экспертов. Путина ждёт Гаага, он её заслужил. И не надо ничего больше обсуждать. Вопрос времени.

    • netoy_gaidamak | 12 січня 2017, 22:08

      Він політикан і пройдисвіт - тому і не дивно що він таке ліпить в рясі. Йому б мандат, то всі були б як в раю. Бачили його і чули про "Автокефалію" і "Мирний перехід до КП". Хай

    • netoy_gaidamak | 12 січня 2017, 22:00

      Так так , тепер вже з фото документів. Бюрократи зі совєтів вирішили питання по своєму. Бог їм на поміч. Головне щоб знову утиснути УПЦ.

    • netoy_gaidamak | 12 січня 2017, 21:54

      Великий творець законів для Церкви подався в політичні експерти. Завіса.

    • Оленка | 12 січня 2017, 21:49

      "Ми стали чимось більшим, ніж релігійний центр". Отже сам Євстратій визнає, що храми УПЦ КП - це релігійні споруди, а не містичні частини Церковного Тіла, що утаємничено поєднують людей в

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