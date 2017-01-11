В Умані американці планують побудувати аеропорт: інвестиційний проект для хасидів

12 січня 2017, 13:12 | Юдейство | 0 |   | Код для блогу |  | 

Інвестори з США мають намір вкласти близько $140 млн у будівництво летовища в Умані. Цей "інвестиційний проект" приверне більше туристів в Умань.

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Базою для побудови аеропорту в Умані стане військовий аеродром. За проектом, летовище будуть використовувати як для цивільних перельотів, так й для військових цілей.

Фінансувати туристичний проект погодилися інвестори з США. Мінекономіки України за результатами зустрічі з останніми домовилася про прозорість та безперешкодному виділення $140 млн.

Злітно-посадкова смуга 13L/31R в місті Умань (uman.wikimapia.org).

Ініціатори проекту впевнені, що будівництво аеропорту в Умані приверне ще більше туристів в регіон та спростить переліт для паломників-хасидів, яких щорічно понад 40 тис. людей приїжджає сюди на могилу хасида-цадика Рабі Нахмана. Про це інформує «Епізод».

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теги до статті:Паломництво до Умані,Хасиди
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