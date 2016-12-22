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Мусульмани відсвяткували Маулід – день народження пророка Мухаммада
22 грудня 2016, 09:52 | Іслам | 1 | | Код для блогу | |
Київська центральна мечеть «Ар-рахма» 20 грудня зібрала гостей з нагоди відзначення свята Маулід Шаріф – дня народження пророка Мухаммада. На урочистості зібралися віруючі, релігійні лідери, представники різних ісламських організацій та столична інтелігенція.
Пророк Мухаммад є головною постаттю у Ісламі після Аллага. Він є основоположником наймолодшої світової релігії – Ісламу. Самі ж мусульмани вважають його останнім та найвеличнішим пророком, серед тих, яких посилав Бог на землю. Згідно віровчення Мухаммад передав людству найповніше Одкровення Аллага.
Пророк народився близько 570 року нашої ери на території Аравійського півострову, його ім'я з арабської перекладається як «Той, кого хвалять» або ж «Гідний похвали». У віці приблизно 43 років він починає проповідувати в Мецці. Наживши ворогів, 622 року переселяється до Медини, саме цей рік і вважається датою зародження Ісламу, як нової релігії. Свій календар та літопис мусульмани ведуть від цієї події, а отже згідно ісламського літочислення зараз йде 1438 рік [від переселення Пророка до Медини].
Мусульманський календар повністю прив’язаний до Місяця та оскільки період його обертання навколо Землі становить приблизно 29,5 днів, місяці ісламського календаря налічують 29 або 30 днів. Один рік в Ісламі складається з 12 місяців і налічує 354 або 355 днів. На відміну від низки інших місячних календарів (наприклад вавилонського), додатковий тринадцятий місяць для узгодження місячного календаря з сонячним циклом не вводиться, оскільки вважається, що це заборонено Кораном. Таким чином початок року та дні мусульманських релігійних свят поступово зсуваються за сезонами і можуть припадати на різні пори року. Власне тому якщо додати до поточного ісламського року дату початку літочислення, то не вийде сучасного 2016 року, оскільки традиційний рік (365 днів) більший за мусульманський (355), а отже і виникають розбіжності в календарних системах.
Традиція справляти день народження Пророка давня, проте все ж таки не первісна. Свято почали відзначати лише через 300 років після виникнення ісламу. Оскільки точна дата народження Мухаммада невідома, цей пам'ятний день був приурочений до дня його смерті.
Нагадаємо, що на початку грудня більшість мусульманських організацій України підписали спільну хартію, в якій засвідчили себе «невід’ємною частиною українського суспільства» та вказали на готовність «до діалогу з представниками інших віросповідань на тему актуальних проблем українського суспільства».
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- 22 грудня 2016, 15:52| Коментувати коментар
"Згідно віровчення [ісламу], Мухаммад передав людству найповніше Одкровення Аллага." А от, згідно віровчення Біблії, це "найповніше Одкровення" Бога передали людству якраз Господь Ісус Христос та Його свв. апостоли - автори Нового Завіту. Крім того, християнське Святе Письмо наголошує на тому, що те віровчення ("завіт"), який з'явився в етносередовищі нащадків Ізмаїла "в Аравії" - "сина рабині" (Агар), неодмінно "народжує в рабство". Й він (цей "завіт") неминуче "зі своїми дітьми перебуває в [духовному] рабстві". А от ПРАВДИВІ, тобто духовно "народжені згори" християни - "діти [Божої] обітниці за Ісааком" (сина вільної Сарри - дружини патріарха Авраама). "Але як той, що народився за плоттю [Ізмаїл], переслідував народженого за духом [Ісаака], так і нині". Одначе жодним чином "не може син рабині бути спадкоємцем [Божих благословень і обітниць] разом із сином вільної" (Гал.4:22-30; Ін.3:3,7).
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- 22 грудня 2016, 15:52
"Згідно віровчення [ісламу], Мухаммад передав людству найповніше Одкровення Аллага." А от, згідно віровчення Біблії, це "найповніше Одкровення" Бога передали людству якраз Господь |
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