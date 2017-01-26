У Житомирі представили нового єпископа УПЦ КП

6 лютого 2017, 09:17 | УПЦ КП | 4 |   | Код для блогу |  | 

У Свято-Михайлівському кафедральному соборі м. Житомира 4 лютого відбулося представлення духовенству та мирянам Житомирщини нового керуючого єпархією — єпископа Житомирського і Овруцького Паїсія (Кухарчука). Про це повідомляє офіційний сайт УПЦ КП.

Нового архиєрея представили постійні члени Священного Синоду – Патріарший намісник митрополит Переяслав-Хмельницький і Білоцерківський Епіфаній та керуючий справами Київської Патріархії архиєпископ Вишгородський Агапіт. Митрополит Епіфаній очолив молебень. Йому співслужили архиєпископ Агапіт, попередній керуючий єпархією настоятель Свято-Духівського монастиря архієпископ Ізяслав (Карга), єпископ Паїсій, духовенство м. Житомира та області.

Після молебню архиєпископ Агапіт зачитав витяг із журналу Священного Синоду Української Православної Церкви Київського Патріархату і указ Патріарха Філарета про призначення на Житомирську кафедру єпископа Паїсія.

Новопризначеного єпископа привітали благочинні Житомирської єпархії, запрошене духовенство і присутні у храмі парафіяни.

У відповідь єпископ Паїсій виголосив слово, в якому подякував усім за підтримку і теплий прийом, пообіцявши ревно і віддано служити на благо ввіреної йому єпархії.

Після цього владики оглянули приміщення найбільшої в Україні недільної школи і ознайомились з процесом навчання дітей.

 

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теги до статті:Агапіт (Гуменюк),Епіфаній (Думенко),Ізяслав (Карга),Паїсій (Кухарчук),УПЦ КП
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Коментарі

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  • BBC | 6 лютого 2017, 21:35
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    Чому кричали "геть содоміта", "владика іоасаф його вигнав з єпархії за содомію" (мається на увазі "єпископ Кп" на Франківщині...)...та тому що протеже паїсія такі ж, тому нічого дивного немає.....Одні одних тянуть.

  • Фёдор Калашников | 6 лютого 2017, 18:06
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    Это всё понятно, но в прессе так и неозвучены притензии, которые выдвигали активисты с корочками "АТО" во время побоища во Владимирском Сороре при поставлении этого лжеепископа

    • edelweiss | 6 лютого 2017, 18:35
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      На призначення єпископа лжепрЕтензії не матимуть жодного впливу.

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  • Fr. Valerii | 6 лютого 2017, 23:59

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  • BBC | 6 лютого 2017, 21:35

    Чому кричали "геть содоміта", "владика іоасаф його вигнав з єпархії за содомію" (мається на увазі "єпископ Кп" на Франківщині...)...та тому що протеже паїсія такі ж,

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