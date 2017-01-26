В УПЦ КП відбулося наречення та хіротонія нового єпископа

29 січня 2017, 09:34 | УПЦ КП | 0 |   | Код для блогу |  | 

хіротонія.jpgВ УПЦ КП відбулося наречення та хіротонія архимандрита Паїсія (Кухарчука) на єпископа Житомирського і Овруцького. 28 січня 2017 року Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет звершив Всенічне бдіння у Володимирському кафедральному соборі м. Києва.

Наприкінці богослужіння відбулося наречення архимандрита Паїсія (Кухарчука), насельника Михайлівського Золотоверхого монастиря м. Києва, клірика Київської єпархії, на єпископа Житомирського і Овруцького, якого було призначено рішенням Священного Синоду від 22 – 23 січня 2017 року (Журнал №2).

Архимандрит Паїсій (Кухарчук) звернувся до Патріарха Філарета та до архиєреїв з промовою: «Прошу Вас помолитись, щоб зійшла на мене благодать Духа Святого, допомагаючи нести хрест архіпастирського служіння, щоб я нікого не втратив з дорученої мені пастви, щоб до останнього мого подиху я зберіг залог віри цілим і непошкодженим, прославляючи Бога у Тройці Єдиного, Пресвяту Богородицю, сонм святителів Христових та Святу Українську Помісну Православну Матір-Церкву!»

Завершився чин наречення уставним многоліттям.

Архиєрейська хіротонія нового єпископа Житомирського і Овруцького проходить у неділю, 29 січня 2017 року, під час Літургії у Володимирському кафедральному соборі м. Києва. Про це іформує прес-служба Київської Патріархії.

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теги до статті:Паїсій (Кухарчук),УПЦ КП
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    Останні коментарі

    • b111 | 29 січня 2017, 08:33

      Пора на процедури... не раз говорили тобі розумні люди. ДОСЛУХАЙСЯ.

    • Михаил | 29 січня 2017, 00:49

      Пока у власти Путин, цивилизованные люди не могут жить спокойно. Правильно говорит Порошенко, тоталитарные режимы порождают преступления против человечества и катастрофы цивилизаций.

    • Леонтій | 28 січня 2017, 21:32

      Якщо уважно прочитати текст минулого мого коменту, то там - чітко і ясно - йдеться про "сили диявольсько-демонічної темряви". Ті, що наразі і використовують багатоликі й різноманітні

    • Михаил | 28 січня 2017, 19:33

      сатана там правит бал, там правит бал !

    • Пан Валерій | 28 січня 2017, 19:22

      Вірш, як раз, дуже в тему, бо у Вас майже кожен коментар на будь-яку тему плавно в"їзжає в тему "агентів Кремля".

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