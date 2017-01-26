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В УПЦ КП відбулося наречення та хіротонія нового єпископа
29 січня 2017, 09:34 | УПЦ КП | 0 | | Код для блогу | |
В УПЦ КП відбулося наречення та хіротонія архимандрита Паїсія (Кухарчука) на єпископа Житомирського і Овруцького. 28 січня 2017 року Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет звершив Всенічне бдіння у Володимирському кафедральному соборі м. Києва.
Наприкінці богослужіння відбулося наречення архимандрита Паїсія (Кухарчука), насельника Михайлівського Золотоверхого монастиря м. Києва, клірика Київської єпархії, на єпископа Житомирського і Овруцького, якого було призначено рішенням Священного Синоду від 22 – 23 січня 2017 року (Журнал №2).
Архимандрит Паїсій (Кухарчук) звернувся до Патріарха Філарета та до архиєреїв з промовою: «Прошу Вас помолитись, щоб зійшла на мене благодать Духа Святого, допомагаючи нести хрест архіпастирського служіння, щоб я нікого не втратив з дорученої мені пастви, щоб до останнього мого подиху я зберіг залог віри цілим і непошкодженим, прославляючи Бога у Тройці Єдиного, Пресвяту Богородицю, сонм святителів Христових та Святу Українську Помісну Православну Матір-Церкву!»
Завершився чин наречення уставним многоліттям.
Архиєрейська хіротонія нового єпископа Житомирського і Овруцького проходить у неділю, 29 січня 2017 року, під час Літургії у Володимирському кафедральному соборі м. Києва. Про це іформує прес-служба Київської Патріархії.
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