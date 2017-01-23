В УПЦ КП визначились з ліцензуванням своїх вищих навчальних закладів та з порядком визнання закордонних документів про вищу духовну освіту

Синод УПЦ КП 22-23 січня 2017 року обговорив питання про проходження вищими духовними навчальними закладами Української Православної Церкви Київського Патріархату процедури ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх програм за спеціальністю та в галузі знань «Богослів’я» відповідно до чинного законодавства України.

Синод УПЦ КП поклав на Синодальне управління у справах духовної освіти обов’язки загальної координації, допомоги та надання методичних рекомендацій вищим духовним навчальним закладам Української Православної Церкви Київського Патріархату у проходженні процедури ліцензування діяльності з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти з підготовки фахівців на відповідних рівнях вищої освіти та акредитації освітніх програм за спеціальністю «Богослів’я» в галузі знань «Богослів’я» відповідно до чинного законодавства України.

Синод визначив порядок визнання в Українській Православній Церкві Київського Патріархату документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання в галузі знань та за спеціальністю «Богослів’я», виданих поза межами Української Православної Церкви Київського Патріархату.

Синод УПЦ КП ухвалив:

1. У зв’язку з істотним розширенням числа установ, які в Україні та закордоном видають документи про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання в галузі знань та за спеціальністю «Богослів’я», а також беручи до уваги процес державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами, для виконання приписів Статуту про управління Української Православної Церкви Київського Патріархату (розділ IV, п. 7, підпункт «т») – встановити, що всі документи про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання в галузі знань та за спеціальністю «Богослів’я», видані поза межами Української Православної Церкви Київського Патріархату після 26 червня 1992 року, підлягають визнанню в Українській Православній Церкві Київського Патріархату.

2. Отримані поза межами Української Православної Церкви Київського Патріархату після 26 червня 1992 р. та не визнані відповідним чином документи про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання в галузі знань та за спеціальністю «Богослів’я» – в Українській Православній Церкві Київського Патріархату не надають своїм власникам відповідних прав.

3. Встановити, що всі документи про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання в галузі знань та за спеціальністю «Богослів’я», видані поза межами Української Православної Церкви Київського Патріархату після 26 червня 1992 р., проходять процес визнання через Синодальне управління у справах духовної освіти. Рішення Синодального управління у справах духовної освіти щодо визнання подаються на затвердження Патріарху Київському і всієї Руси-України.

4. Доручити Синодальному управлінню у справах духовної освіти розробити, подати на затвердження Патріарху Київському і всієї Руси-України та опублікувати порядок визнання в Українській Православній Церкві Київського Патріархату документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання в галузі знань та за спеціальністю «Богослів’я», виданих поза межами Української Православної Церкви Київського Патріархату після 26 червня 1992 р.