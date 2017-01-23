- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
В УПЦ КП визначились з ліцензуванням своїх вищих навчальних закладів та з порядком визнання закордонних документів про вищу духовну освіту
23 січня 2017, 10:16 | УПЦ КП | 0 | | Код для блогу | |
Синод УПЦ КП 22-23 січня 2017 року обговорив питання про проходження вищими духовними навчальними закладами Української Православної Церкви Київського Патріархату процедури ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх програм за спеціальністю та в галузі знань «Богослів’я» відповідно до чинного законодавства України.
Синод УПЦ КП поклав на Синодальне управління у справах духовної освіти обов’язки загальної координації, допомоги та надання методичних рекомендацій вищим духовним навчальним закладам Української Православної Церкви Київського Патріархату у проходженні процедури ліцензування діяльності з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти з підготовки фахівців на відповідних рівнях вищої освіти та акредитації освітніх програм за спеціальністю «Богослів’я» в галузі знань «Богослів’я» відповідно до чинного законодавства України.
Синод визначив порядок визнання в Українській Православній Церкві Київського Патріархату документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання в галузі знань та за спеціальністю «Богослів’я», виданих поза межами Української Православної Церкви Київського Патріархату.
Синод УПЦ КП ухвалив:
1. У зв’язку з істотним розширенням числа установ, які в Україні та закордоном видають документи про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання в галузі знань та за спеціальністю «Богослів’я», а також беручи до уваги процес державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами, для виконання приписів Статуту про управління Української Православної Церкви Київського Патріархату (розділ IV, п. 7, підпункт «т») – встановити, що всі документи про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання в галузі знань та за спеціальністю «Богослів’я», видані поза межами Української Православної Церкви Київського Патріархату після 26 червня 1992 року, підлягають визнанню в Українській Православній Церкві Київського Патріархату.
2. Отримані поза межами Української Православної Церкви Київського Патріархату після 26 червня 1992 р. та не визнані відповідним чином документи про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання в галузі знань та за спеціальністю «Богослів’я» – в Українській Православній Церкві Київського Патріархату не надають своїм власникам відповідних прав.
3. Встановити, що всі документи про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання в галузі знань та за спеціальністю «Богослів’я», видані поза межами Української Православної Церкви Київського Патріархату після 26 червня 1992 р., проходять процес визнання через Синодальне управління у справах духовної освіти. Рішення Синодального управління у справах духовної освіти щодо визнання подаються на затвердження Патріарху Київському і всієї Руси-України.
4. Доручити Синодальному управлінню у справах духовної освіти розробити, подати на затвердження Патріарху Київському і всієї Руси-України та опублікувати порядок визнання в Українській Православній Церкві Київського Патріархату документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання в галузі знань та за спеціальністю «Богослів’я», виданих поза межами Української Православної Церкви Київського Патріархату після 26 червня 1992 р.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Вандали зруйнували в Білгороді-Дністровському пам'ятник розстріляним євреям | 23 січня 2017, 16:33 | Релігійна нетерпимість та вандалізм |
УПЦ (МП) окупованого Криму хоче роздобути "Херсонес Таврійський" | 23 січня 2017, 15:33 | УПЦ (МП) |
УГКЦ вшановує сьогодні пам'ять Пратулинських мучеників | 23 січня 2017, 13:06 | УГКЦ |
У Львові вшанують пам’ять жертв Голокосту | 23 січня 2017, 11:22 | Релігія і суспільство |
Капелани провели реабілітаційний табір для воїнів АТО та їх родин | 23 січня 2017, 11:14 | Віра і зброя | |
Останні коментарі
- 23 січня 2017, 21:23
Він покинув село і був ззарештований - http://zbruc.eu/node/59217 "В тюрьмі в Берестю просидів о. Йосиф більше пів року. Мати з 7-мома дітьми безпосередно по арешті мужа на саме Різдво виїхала |
- 23 січня 2017, 21:11
Найдетальніша на сьогодні книга українською мовою це - Сивіцький П. Блаженні Підляські мученики з Пратулина. Історичний нарис [Текст] / Сивіцький П. - Львів : Місіонер, 1999. - 176 с. Сивіцький є |
- 23 січня 2017, 21:06
о. Маркел Попель ніколи не був визнаний Апостольською столицею як ординарій Холмської єпархії, тому який може бути розкол? Розкол з священиком, який за підтримки царської влади узурпував владу? |
- 23 січня 2017, 20:25
ПРОДОВЖЕННЯ. Водночас я ніяк не сперечаюсь: до різних ВІЙСЬКОВИХ злочинів і, зокрема, на теренах України у період 2-ї світової війни - так чи інакше, тією чи іншою мірою - були причетні ВСІ, без |
- 23 січня 2017, 19:57
Леонтій, я говорю про конкретний випадок, а Ви як завжди, коли фактів не має і новина "висмоктана з пальця", починаєте ліпити про все, але не по темі. |
Популярні статті місяця
2 січня 2017, 12:57 | УПЦ (МП) | 5 січня 2017, 15:09
В УПЦ (МП) прозвітували про збільшення монастирів, парафій і кліриків у 2016 році
13 січня 2017, 10:35 | Релігія і суспільство | 15 січня 2017, 20:46
Голова Комітету “Папа для України” закликав католиків двох обрядів солідаризуватися з тими, хто страждає від окупантів на Донбасі
3 січня 2017, 09:28 | Інтерв'ю | 8 січня 2017, 19:48
Релігія дуже повільно і слабо повертається у публічний простір України, — проф. Людмила Филипович
29 грудня 2016, 11:55 | Відкрита тема | 9 січня 2017, 13:08
19 січня 2017, 11:36 | Релігія і суспільство | 21 січня 2017, 09:01
Римо-католики сподіваються, що влада покарає тих, хто осквернив пам`ятник у Гуті Пеняцькій
Коментарі