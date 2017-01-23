Синод УПЦ КП утворив Володимир-Волинську єпархію

Синод УПЦ КП, що відбувся у Києві 22-23 січня 2017 року, вирішив утворити у складі Української Православної Церкви Київського Патріархату Володимир-Волинську єпархію, включивши до неї наступні райони Волинської області: Володимир-Волинський, Іваничівський, Локачинський, Любомльський, Турійський, Шацький.

Синод визначив, що до складу Волинської єпархії входять наступні райони Волинської області: Горохівський, Камінь-Каширський, Ківерцівський, Ковельський, Луцький, Любешівський, Маневицький, Ратнівський, Рожищенський, Старовижівський.

Керуючому Володимир-Волинською єпархією Синод призначив титул «Володимир-Волинський і Турійський».

Статут Управління Володимир-Волинської єпархії направили на реєстрацію до відповідних державних органів. Синод призначив Матфея (Шевчука), єпископа Володимир-Волинського, єпископом Володимир-Волинським і Турійським, звільнивши його від обов’язків вікарія Волинської єпархії. Про це йдеться у Журналах №3-4 Синоду, які оприлюднила прес-служба Київської Патріархії.