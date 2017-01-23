Синод УПЦ КП утворив Володимир-Волинську єпархію

23 січня 2017, 09:54 | УПЦ КП | 1 |   | Код для блогу |  | 

Синод_КП.jpgСинод УПЦ КП, що відбувся у Києві 22-23 січня 2017 року, вирішив утворити  у складі Української Православної Церкви Київського Патріархату Володимир-Волинську єпархію, включивши до неї наступні райони Волинської області: Володимир-Волинський, Іваничівський, Локачинський, Любомльський, Турійський, Шацький.

Синод визначив, що до складу Волинської єпархії входять наступні райони Волинської області: Горохівський, Камінь-Каширський, Ківерцівський, Ковельський, Луцький, Любешівський, Маневицький, Ратнівський, Рожищенський, Старовижівський.

Керуючому Володимир-Волинською єпархією Синод призначив титул «Володимир-Волинський і Турійський».

Статут Управління Володимир-Волинської єпархії направили  на реєстрацію до відповідних державних органів. Синод призначив  Матфея (Шевчука), єпископа Володимир-Волинського, єпископом Володимир-Волинським і Турійським, звільнивши його від обов’язків вікарія Волинської єпархії. Про це йдеться у Журналах №3-4  Синоду, які оприлюднила прес-служба Київської Патріархії.

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теги до статті:Матфей (Шевчук),Синод УПЦ КП
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Коментарі

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  • BBC | 23 січня 2017, 12:43
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    Надзвичайно пропорційний поділ: одному 10 районів і обласний центр із захопленим кафедральним собором (1992 рік), а іншому 6 районів, де Кп надзвичайно мізерно представлена, одиничними храмами....та у них майже скрізи така ситуація....Але спостерігається почерк Михайла Зінкевича, по-братськи....

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