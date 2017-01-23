У Житомирській єпархії УПЦ КП кадрові ротації

Синод УПЦ КП від 22-23 січня 2017 року ухвалив рішення звільнити, архиєпископа Житомирського і Овруцького Ізяслава (Каргу) від управління Житомирською єпархією та почислити на спокій.

Аархиєпископа Ізяслава Синод призначив настоятелем Свято-Духівського чоловічого монастиря Житомирської єпархії.

Синод УПЦ КП прийняв рішення призначити єпископом Житомирським і Овруцьким, керуючим Житомирською єпархією, архимандрита Паїсія (Кухарчука), насельника Михайлівського Золотоверхого монастиря м. Києва, клірика Київської єпархії, після його архиєрейської хіротонії.

Наречення і хіротонію архимандрита Паїсія (Кухарчука) на єпископа Житомирського і Овруцького здійснять в м. Києві. Про це йдеться у Журналах №1-2 Синоду, які оприлюднила прес-служба Київської Патріархії.