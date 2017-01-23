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Святковим богослужінням в УПЦ КП відзначили 88-ліття Патріарха Філарета
23 січня 2017, 09:35 | УПЦ КП | 0 | | Код для блогу | |
23 січня 2017 року Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет відзначає своє 88-ліття від дня народження. З цієї нагоди у Свято-Володимирському кафедральному соборі м. Києва відбулися урочисті богослужіння.
21 січня Предстоятель Київського Патріархату звершив Всенічне бдіння. Йому співслужив собор архієреїв, які прибули до столиці привітати свого Предстоятеля з днем народження, та численне духовенство. Після богослужіння єпископат, священики та миряни мали змогу особисто привітати Предстоятеля з днем народження.
За богослужінням молилися викладачі Київської православної богословської академії, а разом з патріаршим та кліросним хорами Володимирського собору співав також і хор КПБА під керівництвом диякона Юрія Мигаля.
22 січня, у день Соборності України, Патріарх Філарет, у співслужінні архипастирів і собору духовенства, звершив Божественну Літургію.
Після Літургії та подячного молебню від імені єпископату, духовенства і вірян Української Православної Церкви Київського Патріархату до Предстоятеля зі словом вітання звернувся Патріарший намісник, митрополит Переяслав-Хмельницький і Білоцерківський Епіфаній: «Під Вашим святительським омофором Київський Патріархат вже понад 25 років бореться за утворення єдиної Помісної Православної Церкви в Україні та визнання її автокефального статусу збоку Константинопольської Матері-Церкви… Будемо молитися та сподіватися, що Господь Своїм благим промислом допоможе якнайкраще та якнайшвидше для всіх вирішити це питання».
У відповідь Глава УПЦ КП сказав: «Стосовно визнання автокефалії Української Церкви. Як Церква ми існуємо, і немає великої різниці між визнаною Православною Церквою і невизнаною. Ось ми невизнані, як автокефальна Церква. Але стоїть питання: Церква ми чи не Церква? Можемо ми спасатись у такому стані, у якому ми є, чи ні? Чи Господь закрив нам Царство Небесне через те, що комусь ми не подобаємось? Ні. Наша Церква є Церква Христова, і у нас звершуються всі таїнства церковні і благодать Божа діє. Але все-таки ми хочемо визнання. Для чого? Ми хочемо молитовно спілкуватись з усіма православними. Ось заради цього нам потрібне визнання, тільки через це, а більшого нам не потрібно, ніж ми маємо. Ми маємо Христа, і ми навколо Христа хочемо єднатись з усіма православними і цього ми прагнемо. І ми досягнемо цього, тому що з нами Бог». Про це інформує прес-служба Київської Патріархії.
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