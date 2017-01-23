Святковим богослужінням в УПЦ КП відзначили 88-ліття Патріарха Філарета

23 січня 2017, 09:35 | УПЦ КП | 0 |   | Код для блогу |  | 

Філарет_88.jpg23 січня 2017 року Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет відзначає своє 88-ліття від дня народження. З цієї нагоди у Свято-Володимирському кафедральному соборі м. Києва відбулися урочисті богослужіння.

21 січня Предстоятель Київського Патріархату звершив Всенічне бдіння. Йому співслужив собор архієреїв, які прибули до столиці привітати свого Предстоятеля з днем народження, та численне духовенство. Після богослужіння єпископат, священики та миряни мали змогу особисто привітати Предстоятеля з днем народження.

За богослужінням молилися викладачі Київської православної богословської академії, а разом з патріаршим та кліросним хорами Володимирського собору співав також і хор КПБА під керівництвом диякона Юрія Мигаля.

22 січня, у день Соборності України, Патріарх Філарет, у співслужінні архипастирів і собору духовенства, звершив Божественну Літургію.

Після Літургії та подячного молебню від імені єпископату, духовенства і вірян Української Православної Церкви Київського Патріархату до Предстоятеля зі словом вітання звернувся Патріарший намісник, митрополит Переяслав-Хмельницький і Білоцерківський Епіфаній: «Під Вашим святительським омофором Київський Патріархат вже понад 25 років бореться за утворення єдиної Помісної Православної Церкви в Україні та визнання її автокефального статусу збоку Константинопольської Матері-Церкви… Будемо молитися та сподіватися, що Господь Своїм благим промислом допоможе якнайкраще та якнайшвидше для всіх вирішити це питання».

У відповідь Глава УПЦ КП сказав: «Стосовно визнання автокефалії Української Церкви. Як Церква ми існуємо, і немає великої різниці між визнаною Православною Церквою і невизнаною. Ось ми невизнані, як автокефальна Церква. Але стоїть питання: Церква ми чи не Церква? Можемо ми спасатись у такому стані, у якому ми є, чи ні? Чи Господь закрив нам Царство Небесне через те, що комусь ми не подобаємось? Ні. Наша Церква є Церква Христова, і у нас звершуються всі таїнства церковні і благодать Божа діє. Але все-таки ми хочемо визнання. Для чого? Ми хочемо молитовно спілкуватись з усіма православними. Ось заради цього нам потрібне визнання, тільки через це, а більшого нам не потрібно, ніж ми маємо. Ми маємо Христа, і ми навколо Христа хочемо єднатись з усіма православними і цього ми прагнемо. І ми досягнемо цього, тому що з нами Бог». Про це інформує прес-служба Київської Патріархії.

Система Orphus
теги до статті:УПЦ КП,Філарет (Денисенко)
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • anatolius | 23 січня 2017, 21:23

      Він покинув село і був ззарештований - http://zbruc.eu/node/59217 "В тюрьмі в Берестю просидів о. Йосиф більше пів року. Мати з 7-мома дітьми безпосередно по арешті мужа на саме Різдво виїхала

    • anatolius | 23 січня 2017, 21:11

      Найдетальніша на сьогодні книга українською мовою це - Сивіцький П. Блаженні Підляські мученики з Пратулина. Історичний нарис [Текст] / Сивіцький П. - Львів : Місіонер, 1999. - 176 с. Сивіцький є

    • anatolius | 23 січня 2017, 21:06

      о. Маркел Попель ніколи не був визнаний Апостольською столицею як ординарій Холмської єпархії, тому який може бути розкол? Розкол з священиком, який за підтримки царської влади узурпував владу?

    • Леонтій | 23 січня 2017, 20:25

      ПРОДОВЖЕННЯ. Водночас я ніяк не сперечаюсь: до різних ВІЙСЬКОВИХ злочинів і, зокрема, на теренах України у період 2-ї світової війни - так чи інакше, тією чи іншою мірою - були причетні ВСІ, без

    • Roman Kalinin | 23 січня 2017, 19:57

      Леонтій, я говорю про конкретний випадок, а Ви як завжди, коли фактів не має і новина "висмоктана з пальця", починаєте ліпити про все, але не по темі.

    Популярні статті місяця