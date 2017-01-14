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Уповноважені Вселенського Патріархату з представниками УПЦ КП у Стамбулі шукали шляхи вирішення проблем українського православ’я
16 січня 2017, 10:06 | УПЦ КП | 0 | | Код для блогу | |
12 січня 2017 р. з благословення Патріарха Філарета члени комісії Київського Патріархату для діалогу з Вселенським Патріархатом провели у офіційній резиденції Вселенського Патріарха Варфоломія на Фанарі (м. Стамбул, Туреччина) зустріч з уповноваженими членами Святого і Священного Синоду Константинопольського Патріархату.
У зустрічі з українського боку взяли участь голова комісії Патріарший намісник митрополит Переяслав-Хмельницький і Білоцерківський Епіфаній, митрополит Львівский і Сокальський Димитрій та секретар Священного Синоду архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій. Делегацію також супроводжував перший проректор Київської православної богословської академії протоієрей Олександр Трофимлюк. Перед початком зустрічі члени делегації помолилися перед святинями, що зберігаються у Патріаршому соборі св. Георгія на Фанарі, зокрема перед мощами Трьох Святителів – Василія Великого, Григорія Богослова та Іоана Золотоустого.
З боку Вселенського Патріархату з делегацією спілкувалися члени Святого і Священного Синоду Патріархату митрополит Смирнський Варфоломій, генеральний секретар Синоду, та митрополит Гальський Емануїл. Зазначені митрополити входять до сформованої Синодом влітку 2016 р. комісії для розгляду питання про автокефалію Церкви в Україні. Також був присутній секретар Комісії з міжправославних відносин о. Амвросій.
Як йдеться у повідомленні прес-центру Київської Патріархії, «протягом тривалого спілкування сторони обмінялися думками з приводу поточного стану Православ'я в Україні. За дорученням Патріарха Філарета делегація УПЦ КП повідомила представників Вселенського Патріархату про точку зору Київського Патріархату на можливі шляхи розв'язання проблем, з якими українські православні стикаються через неканонічні та руйнівні дії Московського Патріархату».
Було підкреслено, що Київський Патріархат, на відміну від РПЦ, офіційно приєднався до рішень Святого і Великого Собору Православної Церкви, що відбувся на Криті в червні минулого року. Представникам Вселенського Патріархату були передані екземпляри Церковного календаря УПЦ КП на 2017 р., в якому опубліковано здійснений Київським Патріархатом переклад документів Собору українською мовою.
Митрополити Емануїл та Варфоломій підкреслили, що українське церковне питання є складним, однак Вселенський Патріархат, як Перший престол і Матір-Церква, не полишатиме зусиль для знаходження найкращого шляху вирішення проблеми. Владики зазначили, що всі думки та пропозиції, висловлені під час зустрічі, будуть повідомлені Вселенському Патріарху Варфоломію та Святому і Священному Синоду Константинопольського Патріархату, який прийматиме відповідні рішення.
У повідомленні прес-центру УПЦ КП сказано: «Зазначивши, що Київський Патріархат вже понад 25 років бореться за відновлення канонічного порядку через утворення єдиної Помісної Православної Церкви в Україні, члени делегації УПЦ КП висловили сподівання, що Матір-Церква Константинопольська зробить все можливе, щоби належні рішення нею були прийняті якомога швидше».
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а козлик ваня не сказав шо та буда яку він називає храмом там знаходиться незаконно і якшо це було в раші то його давно знесли і ваню поперли під зад |
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О, Ви такий дотепний, це була орфографічна помилка, але суті вона не міняє, самозванець він усюди самозванець. А ця зустріч в черговий раз доводить, що КП -це політична партія, яка займається |
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