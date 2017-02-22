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Згадали: Суд дозволив УПЦ (МП) провести Всеукраїнську ходу, яка відбулася ще у 2016 році
24 лютого 2017, 10:16 | УПЦ (МП) | 0 | | Код для блогу | |
22 лютого 2017 року Бориспільський мікрорайонний суд Київської області визнав протиправним рішення Бориспільської міської ради про заборону проводити Всеукраїнську Хресну ходу миру, любові та молитви за Україну містом. Постановою суду одіозне рішення органу місцевого самоврядування було скасовано, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.
Нагадаємо, 22 липня 2016 року Бориспільська міська рада заборонила пройти «Всеукраїнському Хресному ходу миру, любові та молитви за Україну» містом.
Суд зобов’язав з бюджетних асигнувань відшкодувати позивачеві, який відстоював права Бориспільської єпархії УПЦ, витрати на оплату судового збору.
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Останні коментарі
Ну й справді: цю війну на Сході України, як виявляється, розв'язали й спонсорують ніхто інші, як... греко-католики... Та ще й "разом з Київським патріархатом"...
Ватикан як завжди далекоглядний...та й в принципі заклик адекватний, приймає сторону, яка притаманна християнам - припиніть вбивати, по одну і другу сторону живі люди...Абсолютно згідний з такою
гундяевцев на пушечный выстрел не подпускать к армии
Звернення до символічної інституції, від якої нічого не залежить. І якщо уважно подивитись в текст, то взагалі це звернення НІ ДОКОГО. Тому це є ZERO.
http://zal-lib.pp.ua/pom-yanuly-molytvoyu-odnoselchan-u-lysivtsyah/