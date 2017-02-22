ГПУ проведе експертизу останків Митрополита Володимира (Сабодана)

Генпрокуратора хоче провезти суд-мед експертизу біологічних матеріалів тіла покійного очільника УПЦ Митрополита Володимира. Про це говориться в постанові суду, передає Lb.ua.

В ході розслідування ГПУ направила клопотання до суду про надання тимчасового доступу до матеріалів, які знаходяться в столичній кліниці «Оберіг». Йдеться про архів тканин, що були видалені під час операції митрополитові 7 серпня 2013 року.

Генеральний прокурор Юрій Луценко вважає, що владику Володимира «практично достроково довели до смерті».

Нагадаємо, що ГПУ проводить розслідування щодо можливої причетності вищих посадових осіб (Януковича, Захарченка, Коряка та Новинського) до захоплення влади в УПЦ, спробах зміщення з поста Предстоятеля Митрополита Володимира (Сабодана) та просування до церковної влади митрополита Антонія (Паканича). Останнього часто називають ставлеником Вадима Новинського.

Так, для проведення розслідування Верховна Рада за проханням Юрія Луценка зняла з Новинського депутатську недоторканість. Печерський суд міста Києва в рамках цієї справи дав дозвіл на затримання екс-президента Віктора Януковича і колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.

Нагадаємо, що нещодавно генпрокурор повідомив, що справу по Новинському найближчим часом передадуть до суду. Луценко сподівається, що судовий розгляд займе кілька місяців. Як повідомляє Інтерфакс, суд начебто надав дозвіл ГПУ на доступ до інформації з мобільних телефонів депутата.