- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
ГПУ проведе експертизу останків Митрополита Володимира (Сабодана)
22 лютого 2017, 13:04 | УПЦ (МП) | 0 | | Код для блогу | |
Генпрокуратора хоче провезти суд-мед експертизу біологічних матеріалів тіла покійного очільника УПЦ Митрополита Володимира. Про це говориться в постанові суду, передає Lb.ua.
В ході розслідування ГПУ направила клопотання до суду про надання тимчасового доступу до матеріалів, які знаходяться в столичній кліниці «Оберіг». Йдеться про архів тканин, що були видалені під час операції митрополитові 7 серпня 2013 року.
Генеральний прокурор Юрій Луценко вважає, що владику Володимира «практично достроково довели до смерті».
Нагадаємо, що ГПУ проводить розслідування щодо можливої причетності вищих посадових осіб (Януковича, Захарченка, Коряка та Новинського) до захоплення влади в УПЦ, спробах зміщення з поста Предстоятеля Митрополита Володимира (Сабодана) та просування до церковної влади митрополита Антонія (Паканича). Останнього часто називають ставлеником Вадима Новинського.
Так, для проведення розслідування Верховна Рада за проханням Юрія Луценка зняла з Новинського депутатську недоторканість. Печерський суд міста Києва в рамках цієї справи дав дозвіл на затримання екс-президента Віктора Януковича і колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.
Нагадаємо, що нещодавно генпрокурор повідомив, що справу по Новинському найближчим часом передадуть до суду. Луценко сподівається, що судовий розгляд займе кілька місяців. Як повідомляє Інтерфакс, суд начебто надав дозвіл ГПУ на доступ до інформації з мобільних телефонів депутата.
Рейтинг
0
0
Останні новини
Старовинні церкви Прикарпаття захистять від пожеж за 400 тисяч | 22 лютого 2017, 16:40 | Реставрація, збереження культурної спадщини
Ватикан закликав зберігати цілісність та кордони України | 22 лютого 2017, 16:12 | Міжнародні відносини |
ГПУ проведе експертизу останків Митрополита Володимира (Сабодана) | 22 лютого 2017, 13:04 | УПЦ (МП)
Єпископи УГКЦ закликають під час Великого посту покаятися з тяжких гріхів: абортів, алкоголізму, зловживання владою… | 22 лютого 2017, 11:40 | Релігія і суспільство
На Вінничині зловмисники вдерлись до храму УГКЦ | 22 лютого 2017, 11:06 | Скандали, кримінал, адмінпорушення
Популярні статті місяця
9 лютого 2017, 12:34 | Репортажі | 13 лютого 2017, 12:54
3 лютого 2017, 12:40 | Реставрація, збереження культурної спадщини | 6 лютого 2017, 21:42
В центрі Києва руйнується забутий 100-літній храм Миколая Чудотворця
8 лютого 2017, 10:09 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 15 лютого 2017, 14:44
Секретаря єпископа-намісника Введенського монастиря УПЦ (МП) у Києві знайшли мертвим у сауні з дівчатами
10 лютого 2017, 09:38 | Релігійні церемонії та паломництво | 13 лютого 2017, 10:04
7 лютого 2017, 09:33 | Протести і конфлікти | 9 лютого 2017, 08:21
У Дніпрі суд розглядає повернення органного залу з власності УПЦ (МП)
Останні коментарі
Дипломатический этикет и традиции Ватикана не позволяют его представителю обличить и заклеймить позором агрессора и оккупанта территорий Украины. Когда все прогрессивные и независимые страны мира
Гошівський монастир – духовний центр і місце паломництва зі всього світу #гошів #україна http://ua.trip-impressions.com/2017/02/goshiv.html
There is little doubt that the ROC is an agent of the Russian KGB, or whatever name they now use. How can this church called itself Christian when they promote hatred and discord? A more appropriate
У такий спосіб, слідом за окупацією й анексією РФ Криму, кремлівська верхівка (і якраз напередодні календарного євангельського читання про Страшний суд!), по суті й змісту цих своїх дій, ОФІЦІЙНО
Говорити, що кришнїтів у світі сотні мільонів - для порофесійного релігієзнавця - як мінінум некомпетентність. Вочевідь він переплутав індуістів та кришнїтів, та це його не оправдовує...