Севастопольський «парламент» підписав з кримською єпархією УПЦ (МП) угоду про співпрацю

30 січня 2017, 13:07 | УПЦ (МП) | 2 |   | Код для блогу |  | 

Окупаційне «законодавче зібрання» Севастополя підписало угоду про співпрацю у справі духовно-морального та військово-патріотичного виховання дітей і молоді міста з Сімферопольською і Кримською єпархією Української Православної Церкви (Московського Патріархату).

У прес-службі севастопольського «парламенту» зазначено, що угоду було підписано у Москві під час праці круглого столу, присвяченого досвідові системної взаємодії Церкви, суспільства і держави, що відбувся у рамках XXV Міжнародних різдвяних освітніх читань.

На думку «спікера» «законодавчого зібрання» Катерини Алтабаєвої, ця угода сприятиме зміцненню духовно-моральних засад суспільства, збереженню родинних, суспільних, цивільних, культурних і патріотичних цінностей, пропаганді здорового образу життя, залученню суспільства до культурної спадщини та православної культури, розвитку наукових досліджень у царині міжетнічних і міжконфесійних взаємин. Про це інформує Prisoned Crimea з посиланням на «Новости Крыма».

Система Orphus
теги до статті:Крым,УПЦ (МП) в Криму
Рейтинг
0
0
2коментарів

Коментарі

додати коментар 
  • Оленка | 30 січня 2017, 15:02
    Коментувати коментар

    Для мене це питання е вже давно вирiшенним, оскiльки регулярно спiлкуюсь iз кримчанами. Крим вже не наш. I люди, ще не вiдчувши себе росiянами, вже не вiдчувають себе украiнцями. Нажаль. Проте реально. А Церква допомагае своiм вiрянам у цiй реальностi жити, зберiгаючи вiру Христову та користуючись Його заповiдями.

  • edelweiss | 30 січня 2017, 13:21
    Коментувати коментар

    "Українська" церква сприятиме "збереженню патріотичних цінностей" окупанта. Ще питання є?

Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

Останні новини

Останні коментарі

  • Оленка | 30 січня 2017, 15:02

    Для мене це питання е вже давно вирiшенним, оскiльки регулярно спiлкуюсь iз кримчанами. Крим вже не наш. I люди, ще не вiдчувши себе росiянами, вже не вiдчувають себе украiнцями. Нажаль. Проте

  • edelweiss | 30 січня 2017, 13:21

    "Українська" церква сприятиме "збереженню патріотичних цінностей" окупанта. Ще питання є?

  • незалежний | 30 січня 2017, 12:57

    Ставлення до священика на західній Україні досить поважне не те що на сході чи в центрі, там прийшов священик наприклад до органів влади незалежно якої конфесії і все тобі зроблять. А чому священики

  • незалежний | 30 січня 2017, 12:33

    Філарет прибирає старі кадри щоб онукові дати дорогу, ну а по правді жодного немає духівника який би прослужив в КГБ скільки як Філарет. Знаєте що цікаво що на нареченні 28 січня в Володимирському

  • keleynik | 29 січня 2017, 18:14

    Амінь.

Популярні статті місяця