Севастопольський «парламент» підписав з кримською єпархією УПЦ (МП) угоду про співпрацю

Окупаційне «законодавче зібрання» Севастополя підписало угоду про співпрацю у справі духовно-морального та військово-патріотичного виховання дітей і молоді міста з Сімферопольською і Кримською єпархією Української Православної Церкви (Московського Патріархату).

У прес-службі севастопольського «парламенту» зазначено, що угоду було підписано у Москві під час праці круглого столу, присвяченого досвідові системної взаємодії Церкви, суспільства і держави, що відбувся у рамках XXV Міжнародних різдвяних освітніх читань.

На думку «спікера» «законодавчого зібрання» Катерини Алтабаєвої, ця угода сприятиме зміцненню духовно-моральних засад суспільства, збереженню родинних, суспільних, цивільних, культурних і патріотичних цінностей, пропаганді здорового образу життя, залученню суспільства до культурної спадщини та православної культури, розвитку наукових досліджень у царині міжетнічних і міжконфесійних взаємин. Про це інформує Prisoned Crimea з посиланням на «Новости Крыма».