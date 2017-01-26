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Севастопольський «парламент» підписав з кримською єпархією УПЦ (МП) угоду про співпрацю
30 січня 2017, 13:07 | УПЦ (МП) | 2 | | Код для блогу | |
Окупаційне «законодавче зібрання» Севастополя підписало угоду про співпрацю у справі духовно-морального та військово-патріотичного виховання дітей і молоді міста з Сімферопольською і Кримською єпархією Української Православної Церкви (Московського Патріархату).
У прес-службі севастопольського «парламенту» зазначено, що угоду було підписано у Москві під час праці круглого столу, присвяченого досвідові системної взаємодії Церкви, суспільства і держави, що відбувся у рамках XXV Міжнародних різдвяних освітніх читань.
На думку «спікера» «законодавчого зібрання» Катерини Алтабаєвої, ця угода сприятиме зміцненню духовно-моральних засад суспільства, збереженню родинних, суспільних, цивільних, культурних і патріотичних цінностей, пропаганді здорового образу життя, залученню суспільства до культурної спадщини та православної культури, розвитку наукових досліджень у царині міжетнічних і міжконфесійних взаємин. Про це інформує Prisoned Crimea з посиланням на «Новости Крыма».
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- 30 січня 2017, 15:02| Коментувати коментар
Для мене це питання е вже давно вирiшенним, оскiльки регулярно спiлкуюсь iз кримчанами. Крим вже не наш. I люди, ще не вiдчувши себе росiянами, вже не вiдчувають себе украiнцями. Нажаль. Проте реально. А Церква допомагае своiм вiрянам у цiй реальностi жити, зберiгаючи вiру Христову та користуючись Його заповiдями.
- 30 січня 2017, 13:21| Коментувати коментар
"Українська" церква сприятиме "збереженню патріотичних цінностей" окупанта. Ще питання є?
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- 30 січня 2017, 15:02
Для мене це питання е вже давно вирiшенним, оскiльки регулярно спiлкуюсь iз кримчанами. Крим вже не наш. I люди, ще не вiдчувши себе росiянами, вже не вiдчувають себе украiнцями. Нажаль. Проте |
- 30 січня 2017, 13:21
"Українська" церква сприятиме "збереженню патріотичних цінностей" окупанта. Ще питання є? |
- 30 січня 2017, 12:57
Ставлення до священика на західній Україні досить поважне не те що на сході чи в центрі, там прийшов священик наприклад до органів влади незалежно якої конфесії і все тобі зроблять. А чому священики |
- 30 січня 2017, 12:33
Філарет прибирає старі кадри щоб онукові дати дорогу, ну а по правді жодного немає духівника який би прослужив в КГБ скільки як Філарет. Знаєте що цікаво що на нареченні 28 січня в Володимирському |
- 29 січня 2017, 18:14 |
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