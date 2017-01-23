УПЦ (МП) окупованого Криму хоче роздобути "Херсонес Таврійський"

Сімферопольська і Кримська єпархія УПЦ (МП) хоче отримати 24 об'єкти історико-археологічного музею-заповідника "Херсонес Таврійський". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на севастопольський телеканал НТС.

Церква окупованоговже готує документи про передачу релігійним організаціям майна релігійного призначення.

"Потрібно спокійно, без надривів, без конфліктів поступово йти до розуміння того, що Богу потрібно повернути Богове, а кесарю віддати кесареве. Ми зобов'язані виконувати закон. Наше звернення, може бути, допоможе сьогодні і міністерству культури Російської Федерації, і дирекції заповідника почати процес справжнього розвитку національного заповідника", – заявив телеканалу благочинний Севастопольського округу протоєрей Сергій Халюта.

За словами священика, зараз не зроблено нічого, щоб цей музей "став дійсно музеєм". Єпархія, в свою чергу, хоче побудувати сучасний музейний комплекс. За словами Халюти, цінні експонати музею розташовані в непристосованих для цього підвалах монастиря.