- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
УПЦ (МП) окупованого Криму хоче роздобути "Херсонес Таврійський"
23 січня 2017, 15:33 | УПЦ (МП) | 0 | | Код для блогу | |
Сімферопольська і Кримська єпархія УПЦ (МП) хоче отримати 24 об'єкти історико-археологічного музею-заповідника "Херсонес Таврійський". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на севастопольський телеканал НТС.
Церква окупованоговже готує документи про передачу релігійним організаціям майна релігійного призначення.
"Потрібно спокійно, без надривів, без конфліктів поступово йти до розуміння того, що Богу потрібно повернути Богове, а кесарю віддати кесареве. Ми зобов'язані виконувати закон. Наше звернення, може бути, допоможе сьогодні і міністерству культури Російської Федерації, і дирекції заповідника почати процес справжнього розвитку національного заповідника", – заявив телеканалу благочинний Севастопольського округу протоєрей Сергій Халюта.
За словами священика, зараз не зроблено нічого, щоб цей музей "став дійсно музеєм". Єпархія, в свою чергу, хоче побудувати сучасний музейний комплекс. За словами Халюти, цінні експонати музею розташовані в непристосованих для цього підвалах монастиря.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Вандали зруйнували в Білгороді-Дністровському пам'ятник розстріляним євреям | 23 січня 2017, 16:33 | Релігійна нетерпимість та вандалізм |
УПЦ (МП) окупованого Криму хоче роздобути "Херсонес Таврійський" | 23 січня 2017, 15:33 | УПЦ (МП) |
УГКЦ вшановує сьогодні пам'ять Пратулинських мучеників | 23 січня 2017, 13:06 | УГКЦ |
У Львові вшанують пам’ять жертв Голокосту | 23 січня 2017, 11:22 | Релігія і суспільство |
Капелани провели реабілітаційний табір для воїнів АТО та їх родин | 23 січня 2017, 11:14 | Віра і зброя | |
Останні коментарі
- 23 січня 2017, 21:23
Він покинув село і був ззарештований - http://zbruc.eu/node/59217 "В тюрьмі в Берестю просидів о. Йосиф більше пів року. Мати з 7-мома дітьми безпосередно по арешті мужа на саме Різдво виїхала |
- 23 січня 2017, 21:11
Найдетальніша на сьогодні книга українською мовою це - Сивіцький П. Блаженні Підляські мученики з Пратулина. Історичний нарис [Текст] / Сивіцький П. - Львів : Місіонер, 1999. - 176 с. Сивіцький є |
- 23 січня 2017, 21:06
о. Маркел Попель ніколи не був визнаний Апостольською столицею як ординарій Холмської єпархії, тому який може бути розкол? Розкол з священиком, який за підтримки царської влади узурпував владу? |
- 23 січня 2017, 20:25
ПРОДОВЖЕННЯ. Водночас я ніяк не сперечаюсь: до різних ВІЙСЬКОВИХ злочинів і, зокрема, на теренах України у період 2-ї світової війни - так чи інакше, тією чи іншою мірою - були причетні ВСІ, без |
- 23 січня 2017, 19:57
Леонтій, я говорю про конкретний випадок, а Ви як завжди, коли фактів не має і новина "висмоктана з пальця", починаєте ліпити про все, але не по темі. |
Популярні статті місяця
2 січня 2017, 12:57 | УПЦ (МП) | 5 січня 2017, 15:09
В УПЦ (МП) прозвітували про збільшення монастирів, парафій і кліриків у 2016 році
13 січня 2017, 10:35 | Релігія і суспільство | 15 січня 2017, 20:46
Голова Комітету “Папа для України” закликав католиків двох обрядів солідаризуватися з тими, хто страждає від окупантів на Донбасі
3 січня 2017, 09:28 | Інтерв'ю | 8 січня 2017, 19:48
Релігія дуже повільно і слабо повертається у публічний простір України, — проф. Людмила Филипович
29 грудня 2016, 11:55 | Відкрита тема | 9 січня 2017, 13:08
19 січня 2017, 11:36 | Релігія і суспільство | 21 січня 2017, 09:01
Римо-католики сподіваються, що влада покарає тих, хто осквернив пам`ятник у Гуті Пеняцькій
Коментарі