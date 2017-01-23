УПЦ (МП) окупованого Криму хоче роздобути "Херсонес Таврійський"

23 січня 2017, 15:33 | УПЦ (МП) | 0 |   | Код для блогу |  | 

Сімферопольська і Кримська єпархія УПЦ (МП) хоче отримати 24 об'єкти історико-археологічного музею-заповідника "Херсонес Таврійський". Про це повідомляє  РБК-Україна з посиланням на севастопольський телеканал НТС.

Херсонес.jpg

Церква окупованоговже готує документи про передачу релігійним організаціям майна релігійного призначення.

Халюта.jpg"Потрібно спокійно, без надривів, без конфліктів поступово йти до розуміння того, що Богу потрібно повернути Богове, а кесарю віддати кесареве. Ми зобов'язані виконувати закон. Наше звернення, може бути, допоможе сьогодні і міністерству культури Російської Федерації, і дирекції заповідника почати процес справжнього розвитку національного заповідника", – заявив телеканалу благочинний Севастопольського округу протоєрей Сергій Халюта.

За словами священика, зараз не зроблено нічого, щоб цей музей "став дійсно музеєм". Єпархія, в свою чергу, хоче побудувати сучасний музейний комплекс. За словами Халюти, цінні експонати музею розташовані в непристосованих для цього підвалах монастиря.

Система Orphus
теги до статті:Сергій Халюта,Херсонес
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • anatolius | 23 січня 2017, 21:23

      Він покинув село і був ззарештований - http://zbruc.eu/node/59217 "В тюрьмі в Берестю просидів о. Йосиф більше пів року. Мати з 7-мома дітьми безпосередно по арешті мужа на саме Різдво виїхала

    • anatolius | 23 січня 2017, 21:11

      Найдетальніша на сьогодні книга українською мовою це - Сивіцький П. Блаженні Підляські мученики з Пратулина. Історичний нарис [Текст] / Сивіцький П. - Львів : Місіонер, 1999. - 176 с. Сивіцький є

    • anatolius | 23 січня 2017, 21:06

      о. Маркел Попель ніколи не був визнаний Апостольською столицею як ординарій Холмської єпархії, тому який може бути розкол? Розкол з священиком, який за підтримки царської влади узурпував владу?

    • Леонтій | 23 січня 2017, 20:25

      ПРОДОВЖЕННЯ. Водночас я ніяк не сперечаюсь: до різних ВІЙСЬКОВИХ злочинів і, зокрема, на теренах України у період 2-ї світової війни - так чи інакше, тією чи іншою мірою - були причетні ВСІ, без

    • Roman Kalinin | 23 січня 2017, 19:57

      Леонтій, я говорю про конкретний випадок, а Ви як завжди, коли фактів не має і новина "висмоктана з пальця", починаєте ліпити про все, але не по темі.

    Популярні статті місяця