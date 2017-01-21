У храмах УПЦ (МП) відбудуться панахиди у зв’язку з Днем пам’яті захисників Донецького аеропорту

21-22 січня, у зв’язку з Днем пам’яті захисників Донецького аеропорту, з благословення Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія, в усіх монастирях і на парафіях Української Православної Церкви будуть звершені панахиди за загиблими воїнами.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ. Відповідний циркуляр був направлений усім єпархіальним Преосвященним Української Православної Церкви.