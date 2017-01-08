Предстоятель УПЦ (МП) відвідав Миколаївщину з архипастирським візитом

8 січня 2017 року, у день Собору Пресвятої Богородиці, Предстоятель УПЦ (МП) Митрополит Онуфрій здійснив архипатирський візит у Вознесенську єпархію, що розташована на півночі Миколаївської області, — повідомила кореспондент РІСУ Тетяна Длінна.

За інформацією Інформаційно-просвітницького відділу УПЦ, Предстоятель Церкви у співслужінні з митрополитом Миколаївським і Очаківським Питиримом, єпископом Вознесенським і Первомайським Олексієм, іншими архиєреями та духівництвом звершив Літургію в храмі Христа Спасителя міста Южноукраїнськ. Під час богослужіння була піднесена молитва за мир в Україні.

По завершенню богослужіння та урочистостей Митрополит Онуфрій привітав вірян зі святом Різдва Христового та благословив усіх. «Ми приїхали на Миколаївщину з пастирським візитом та для того, щоб поділитися радістю святкування Різдва Христового. Це сімейне свято, але у нас християнська родина велика. Тож ми у ці дні всі одне з одним спілкуємося і дякуємо Богові за ті милості, які Він післав нам через своє пришестя на землю», — наголосив у своєму звернені до присутніх Предстоятель Церкви.

Далі Голова УПЦ побажав усім жителям Миколаївської області та України миру та Божого благословення. «Миколаївщина – це житниця України, це прекрасна земля, на якій живуть чудові працьовиті люди. Ми бажаємо її жителям Божого благословення у всіх їхніх справах і починаннях. Бажаємо, щоб Бог послав мир і на Миколаївську землю, і на всіх нас, тих, хто живе не тільки в Україні, а й в усьому світі. Зі святом! З Різдвом Христовим!», — привітав місцевих мешканців Митрополит Онуфрій.

Нагадаємо, раніше, у липні 2015 року, Южноукраїнськ відвідав Предстоятель УПЦ КП, Патріарх Філарет та освятив новозбудований храм Петра та Павла. Крім православних церков Московського та Київського патріархатів, у місті атомників діє храм УГКЦ та будується костел РКЦ, — повідомляє власкор РІСУ.

Світлини з офіційного сайту УПЦ (МП)