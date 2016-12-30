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В УПЦ (МП) прозвітували про збільшення монастирів, парафій і кліриків у 2016 році
2 січня 2017, 12:57 | УПЦ (МП) | 0 | | Код для блогу | |
29 грудня, під час підсумкового у 2016 році засіданні Священного Синоду УПЦ, керуючий справами УПЦ митрополит Бориспільський і Броварський Антоній доповів про життєдіяльність Церкви за минулий рік.
За його словами, у 2016 році в УПЦ прийняли постриг 200 нових ченців і черниць. Збільшилася також кількість монастирів, парафій і кліриків.
В Українській Православній Церкві за рік, що минув, було утворено 3 нові обителі:
єпархії (с. Розтоки Рахівського району Закарпатської області) (Журнал №2 від 29 січня).
– Жіночий монастир на честь рівноапостольної великої княгині Ольги Київської єпархії (с. Томашівка Фастівського району Київської області) (Журнал №16 від 19 квітня).
– Жіночий монастир на честь Благовіщення Пресвятої Богородиці Рівненської єпархії (с. Андрусіїв Гощанського району Рівненської
Загальна кількість віруючих, котрі цьогоріч прийняли чернечий постриг, становить 200 осіб. Загалом в Українській Православній Церкві нараховується 4318 монахів.
Також зросла і кількість парафій. Цього року вона перетнула відмітку 12 тисяч громад. Відповідно побільшало кліриків – з 11 976 до 12034 осіб порівняно з минулим роком.
Незмінними залишилися кількість єпархій та правлячих архієреїв УПЦ – 53. Кількість вікаріїв збільшилася з 29 до 33 осіб.
Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.
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