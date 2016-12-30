У Грузії причислили до лику святих випускника Київської духовної академії

30 грудня 2016, 12:45 | Православний світ | 0 |   | Код для блогу |  | 

Безымянный-3.jpg-cc.jpgСвященний Синод Грузинської Православної Церкви прийняв рішення причислити до лику святих Католикоса-Патріарха Калістрата – випускника Київської духовної академії.

Святитель Калістрат завершив навчання у Київській духовній академії у 1892 році. Він став уже третім святим Грузинської Православної Церкви із числа випускників Київської духовної школи, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП).

Раніше Грузинська Церква канонізувала Католикоса-Патріарха всієї Грузії священномученика Кіріона (Садзаглишвили), випускника КДА 1880 р., та митрополита Кутаїського священномученика Назарія (Лежава) – випускника КДА 1905 р..

Святитель Калістрат (Цинцадзе) народився 12 (24) квітня 1866 року у сім’ї священика. У 1881 році закінчив Кутаїське духовне училище. Згодом, у 1888 році – Тифліську духовну семінарію. З 1888 по 1892 рік навчався у Київській духовній академії, яку закінчив з ступенем кандидата богослов’я. Після закінчення академії повернувся до Грузії, оженився та прийняв священний сан.

Брав активну участь у русі за відродження автокефалії Грузинської Православної Церкви. У 1917 році, після її проголошення, увійшов до складу Католикоської Ради. У 1923 році був заарештований через обвинувачення у контрреволюційній діяльності. У 1925 – достроково вийшов на волю завдяки клопотанню архієпископа Кентерберійського Рендалла Девідсона.

31 жовтня цього ж року рукоположений у сан єпископа Ніноцміндського, вікарія Грузинського Патріарха, у цей же день зведений у сан митрополита. У різні часи займав посади вікарного архиєрея, місцеблюстителя патріаршого престолу, а згодом на Помісному Соборі Грузинської Православної Церкви 1932 року був обраний Католикосом-Патріархом всієї Грузії. За період свого першосвятительського служіння Католикос-Патріарх Калістрат захищав інтереси Церкви під час гонінь на неї з боку радянської влади, у часи війни – організовував збір гуманітраної допомоги для фронту, писав праці з історії Грузинської Церкви та катехизму. Помер 3 лютого 1952 року у віці 85 років.

 

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теги до статті:Грузинська Православна Церква,КДАіС
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