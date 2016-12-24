На заклик єпископа УПЦ (МП) білоруський ігумен припинив поминати "єретичне" священноначалля РПЦ

27 грудня 2016, 11:24 | Православний світ | 0 |   | Код для блогу |  | 

1482747842_3.jpg-sss.jpgБлагочинний Свято-Зосимо-Саватієвського Велико-Кракотського чоловічого монастиря РПЦ (Білорусь) ігумен Амвросій (Тарасюк) 11 грудня перервав спілкування зі своїм архиєреєм архиєпископом Новогрудським і Слонімським Гурієм, посилаючись на заклик Банченського єпископа УПЦ (МП) Лонгина (Жара) прийняти подвиг сповідництва - відокремити себе від "спілкування з тими, що потрапили у єресь", повідомляє "Релігія в Україні".

У соціальній мережі з'явився лист ігумена Амвросія, в якому він, зокрема, пише:

«Після майже року очікування, надії на те, що мій правлячий архиєрей владика Гурій підніме свій голос на захист єдності Церкви від розколу єресі екуменізму, у мене більше не залишилося. Тому вважаю згубним для своєї душі перебувати у послусі до нього і змушений припинити з ним літургійне спілкування.

Нещодавно єпископ Лонгін (Жар) закликав усіх вірних християн до подвигу сповідництва.

Настали часи гонінь на віру православну. Закликаю всіх віддалятися від молитовного спілкування з тими, що перебувають у єресі і знайомитися з богослужінням "мирським чином"».

У лютому 2016 року ігумен Амвросій перестав поминати Патріарха Кирила і подав правлячому архиєрею рапорт, в якому виклав свій погляд на рішення Архиєрейського Собору РПЦ про ставлення до інославних і Гаванську декларацію як відкриту "проповідь єресі екуменізму". Примітно, що днями, 16 грудня, Синод Румунської Православної Церкви висловив здивування "неканонічною і агресивною позицію" деяких священиків та єрархів сусідніх Церков - Московського Патріархату і Елладської Церкви, "діяльність яких викликає хвилювання в єпархіях Румунської Патріархії".

У той же час єпископ Лонгін продовжує перебувати в близьких відносинах з Передстоятелем УПЦ (МП) Митрополитом Онуфрієм. Нещодавно владика Лонгін разом з керівництвом УПЦ (МП) відсвяткував в Грузії річницю інтронізації Католікоса-Патріарха Іллі.

 

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теги до статті:Білорусь,Лонгин (Жар),РПЦ
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