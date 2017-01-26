В РПЦ стверджують, що Патріарх Кирил «обов'язково здійснить пасторський візит в Україну»

29 січня 2017, 09:05 | Московський Патріархат | 0 |   | Код для блогу |  | 

1Legoyda.jpgГолова Синодального відділу із взаємин Церкви з суспільством і ЗМІ Московського Патріархату Володимир Легойда заявив в ефірі телеканалу «Россия 24», що Патріарх Московський Кирил "обов'язково відвідає Україну". Про це повідомляє Газета.ru.

«Я не сумніваюся, що предстоятель Російської Православної Церкви зможе відвідати Київ, я вірю і чекаю цього моменту», – сказав він.

За його словами, «Церква важко переживає ситуацію в країні ситуацію».

«Але в тому, що візит відбудеться, – я в цьому не сумніваюся», – резюмував Легойда.

Раніше Патріарх Кирил заявив, що князь Володимир є спільним національним героєм Росії і України.

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теги до статті:Володимир Легойда,Кирил (Гундяєв)
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    Останні коментарі

    • b111 | 29 січня 2017, 08:33

      Пора на процедури... не раз говорили тобі розумні люди. ДОСЛУХАЙСЯ.

    • Михаил | 29 січня 2017, 00:49

      Пока у власти Путин, цивилизованные люди не могут жить спокойно. Правильно говорит Порошенко, тоталитарные режимы порождают преступления против человечества и катастрофы цивилизаций.

    • Леонтій | 28 січня 2017, 21:32

      Якщо уважно прочитати текст минулого мого коменту, то там - чітко і ясно - йдеться про "сили диявольсько-демонічної темряви". Ті, що наразі і використовують багатоликі й різноманітні

    • Михаил | 28 січня 2017, 19:33

      сатана там правит бал, там правит бал !

    • Пан Валерій | 28 січня 2017, 19:22

      Вірш, як раз, дуже в тему, бо у Вас майже кожен коментар на будь-яку тему плавно в"їзжає в тему "агентів Кремля".

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