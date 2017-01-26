В РПЦ стверджують, що Патріарх Кирил «обов'язково здійснить пасторський візит в Україну»

Голова Синодального відділу із взаємин Церкви з суспільством і ЗМІ Московського Патріархату Володимир Легойда заявив в ефірі телеканалу «Россия 24», що Патріарх Московський Кирил "обов'язково відвідає Україну". Про це повідомляє Газета.ru.

«Я не сумніваюся, що предстоятель Російської Православної Церкви зможе відвідати Київ, я вірю і чекаю цього моменту», – сказав він.

За його словами, «Церква важко переживає ситуацію в країні ситуацію».

«Але в тому, що візит відбудеться, – я в цьому не сумніваюся», – резюмував Легойда.

Раніше Патріарх Кирил заявив, що князь Володимир є спільним національним героєм Росії і України.