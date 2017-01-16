РПЦ заборонить священикам проводити хірургічні операції, танцювати і полювати

Керівництво Московського Патріархату склало список заборонених для священиків професій: не можна танцювати на професійні сцені, проводити хірургічні операції, проте дозволяється працювати на ФСБ з благословення єпископа. Про це повідомляє ZN,ua.

Як зазначається у проекті, оприлюдненому на сайті Московського Патріархату, не всяка професійна діяльність сумісна зі священством, і на цей рахунок є відомі канонічні заборони. Згідно з документом, священикам забороняється займатися полюванням, акторською професією, танцями (балетом), професійним спортом і роботою на держслужбі.

"Духовним особам забороняються також заняття, пов'язані з пролиттям людської крові, наприклад, лікарська практика, особливо хірургія. Нещасний випадок під час операції піддає хірурга звинуваченням у ненавмисному вбивстві, і якщо він клірик, то це, згідно з канонами, тягне за собою зняття сану", - йдеться в проекті.

У проекті також говориться, що священнослужителі не повинні брати на себе поручительство у приватних справах, займатися підприємництвом. Разом з тим, канони засуджують не саме підприємництво як таке, а поєднання цього роду занять з духовним служінням клірика в збиток останнім.

"Виходячи з цього можливо, зокрема, зробити висновок, що клірик може володіти на правах власності тим чи іншим видом бізнесу, який не засуджується", - вважають в РПЦ.

"Канонічна заборона висвячувати акторів безумовно виключає заняття кліриків акторською професією, включаючи професійне заняття танцями (балетом) або сценічним співом. Крім того, в умовах, коли робота в сфері розважального шоу-бізнесу тягне за собою посилені спокуси, неприпустимо здійснення кліриком професій в цій області", - йдеться в проекті.

Клірикам також заборонена державна служба, що передбачає підвищені зобов'язання щодо секретності, службової таємниці, які можуть вступати у конфлікт інтересів з виконанням пастирського боргу.

"У виняткових випадках - у вищих інтересах церковної користі і служіння пастви можуть бути допущені винятки, але не інакше як за благословенням правлячого єпископа", - йдеться в проекті.