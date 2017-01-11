Побачив світ принципово новий український Молитовник, створений за підтримки української діаспори в Канаді

До Різдва Христового київське видавництво “Дух і літера” випустило перший наклад “Молитовника православних вірян”. В цьому виданні втілена ідея “живої традиції” та створено спробу об’єднати в молитві розділених українських православних християн, розповів порталу "Релігія в Україні" упорядник і редактор видання протоієрей Андрій Дудченко.

Видання підготовлене групою однодумців із духовенства і вірян Української Православної Церкви за підтримки української діаспори в Канаді та київського Відкритого православного університету Святої Софії. Науковий редактор і перекладач — Володимир Шолох, літературні редактори — протоієрей Богдан Огульчанський і протодиякон Микола Лисенко, поетичний редактор Акафісту — Олеся Мамчич. Вишукане графічне оздоблення книги зробив Олексій Чекаль.



Укладач молитовника так описує мету цього проекту:



1) об’єднати українських православних християн, роз’єднаних на декілька церковних юрисдикцій, в спільній молитві про єдність Церкви в Україні;



2) оживити молитовне життя вірян, розширивши їхній світогляд через знайомство з багатством східної православної молитовної традиції, зокрема, з практикою молитви грецької Церкви.





Отець Андрій переконаний, що спільна молитва сприятиме тому, щоб дедалі більше християн в Україні бачили один у одному братів і сестер, а не “розкольників” чи ворогів.

Новий Молитовник має й інші особливості. “Тут ви не знайдете звичайних ранішніх та вечірніх молитов, які зазвичай нам пропонують читати в усіх інших молитовниках, — говорить отець Андрій. — Молитовне життя не має обмежуватися читанням одного й того самого набору молитов кожного дня, з року в рік. Натомість тут можна знайти забуту вірянами класику — ранішні та вечірні, а також полуденні, нічні молитви тощо, вибрані з класичної молитовної книги Церкви — Часослову. Також тут є молитви преподобного Силуана Афонського, архімандрита Софронія Сахарова, отця Олександра Меня — наших сучасників. Це жива традиція. Розмаїття і глибина”.





Священик Андрій Дудченко так пояснює ідею, з якої півтора роки тому почався проект:



“Виклики, що стоять перед українськими православними церквами сьогодні, потребують від нас, людей Церкви, швидких дій. Ці виклики — суспільно-політична криза в умовах зовнішньої агресії з боку держави, що називає себе православною, та водночас намагається розпалити конфлікти на міжконфесійному ґрунті; підсилення антагоністичних настроїв серед українських вірян по відношенню один до одного; а разом із тим давно тривалий процес секуляризації, “магічне” ставлення до релігії, широке розповсюдження в суспільстві марновірства та обрядовірства. Розділення українського Православ’я триває, хоча запит людей на єдність Церкви стає дедалі більшим. Втім, віряни переважно не знають, що робити із цим бажанням єдності.



Допомогти в цьому може щира і гаряча молитва християн. Можливо, це не призведе до швидкого результату, але закладе важливий фундамент на добру перспективу. Християни, що моляться про єдність, вже фактично через це стають єдиними, незважаючи на церковні перегородки”.



Серед вірян УПЦ існує великий попит на молитовник українською мовою, говорить упорядник. Втім, незважаючи на те, що можна знайти велику кількість молитовників українською на парафіях УПЦ КП, УАПЦ та УГКЦ, віряни УПЦ побоюються ними користуватися через те, що ті видання не мають благословення церковної влади УПЦ, або такої, що є визнаною з боку УПЦ.

Впродовж останніх 18 місяців перед друком було проведено роботу з упорядкування та редагування текстів Молитовника, в тому числі за грецькими і давньоєврейськими оригіналами, а також створення вишуканого поліграфічного дизайну.



У Молитовнику зазначено подяку первоієрарху Української Православної Церкви в Канаді митрополиту Юрію (Каліщуку) за молитовну підтримку цього проекту.



“Видання молитовника за підтримки УПЦ в Канаді (в юрисдикції Константинопольського Патріархату), сподіваємося, буде прийнято відкритими до діалогу християнами з усіх українських православних юрисдикцій”, — сподівається укладач.

Презентація нового видання відбудеться у четвер 12 січня о 17:00 у Відкритому православному університеті Святої Софії в Києві. Вхід вільний. Замовити “Молитовник православних вірян” можна у видавництві.