У Києві відкриється виставка "Йордань" відомого українського художника

8 лютого 2017, 10:34 | Сакральне мистецтво | 0 |   | Код для блогу |  | 

У Національному музеї українського народного декоративного мистецтва 10 лютого 2017 року о 16.00 відбудеться відкриття виставки, яка є одним з етапів арт-проекту «П. Бевза. Йордань», повідомляє УНІАН з посиланням на Рrostir.museum.

В експозиції будуть представлені живописні твори Петра Бевзи з різних циклів, які відповідають запропонованій темі, і чотири дерев’яних скульптури євангелістів Матвія, Марка, Луки та Іоана середини XIX - початку XX століть, які раніше перебували у колекції відомого лікаря, шістдесятника, колекціонера і дослідника українського народного мистецтва Е.В. Біняшевського (1928-1996), а тепер знайшли своє місце у музейному зібранні.

Петро Бевза є одним з найбільш визначних і плідних українських художників сьогодення. Йордань для художника не стільки місце релігійного обряду, це процес осмислення або переосмислення буття, духовне очищення. Вода - символ життя, життєвої сили. В українській традиції вода означає очищення, вона є символом довговічності, нових почуттів і емоцій. «На межі реального та ірреального» назвав цей проект Володимир Гойдаш, директор Art at the Institute Українського Інституту Америки. Виставка робіт майстра, арт-проект «П. Бевза. Йордань» буде розташовуватись за адресою: м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 29. Побачити роботи майстра можна з 10 лютого по 10 березня.

 

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теги до статті:Ікона,Петро Бевз,Сакральне мистецтво
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    • Пан Валерій | 8 лютого 2017, 11:15

      Якщо це правда, то це особистий гріх цієї людини. Такі випадки трапляються в будь-якій конфесії і не можуть кинути тінь на всю Церкву.

    • netoy_gaidamak | 8 лютого 2017, 11:14

      КП-ники підняли галас)))) Ну ось і нові протистояння, а потім скажуть що УПЦ - це агенти ФСБ, рукакремля і таке інше. Такі як Леонтій тому приклад. Напевно за те ж саме скакав на Майдані. І тепер

    • Леонтій | 8 лютого 2017, 10:54

      Із нетерпінням чекатиму на коменти щодо цієї новини від "канонічно"-кривославних тролів!

    • Пан Валерій | 7 лютого 2017, 22:40

      Багато звинувачень УПЦ, але жодного конкретного факту. І ще, авторці треба визначитись - що ж відбувається на фронті. А то у першому ж абзаці два протилежні тезиси: спочатку України воює із

    • edelweiss | 7 лютого 2017, 21:46

      Спасибі Путлеру та його москвославним прислужникам.

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