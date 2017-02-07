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У Києві відкриється виставка "Йордань" відомого українського художника
8 лютого 2017, 10:34 | Сакральне мистецтво | 0 | | Код для блогу | |
У Національному музеї українського народного декоративного мистецтва 10 лютого 2017 року о 16.00 відбудеться відкриття виставки, яка є одним з етапів арт-проекту «П. Бевза. Йордань», повідомляє УНІАН з посиланням на Рrostir.museum.
В експозиції будуть представлені живописні твори Петра Бевзи з різних циклів, які відповідають запропонованій темі, і чотири дерев’яних скульптури євангелістів Матвія, Марка, Луки та Іоана середини XIX - початку XX століть, які раніше перебували у колекції відомого лікаря, шістдесятника, колекціонера і дослідника українського народного мистецтва Е.В. Біняшевського (1928-1996), а тепер знайшли своє місце у музейному зібранні.
Петро Бевза є одним з найбільш визначних і плідних українських художників сьогодення. Йордань для художника не стільки місце релігійного обряду, це процес осмислення або переосмислення буття, духовне очищення. Вода - символ життя, життєвої сили. В українській традиції вода означає очищення, вона є символом довговічності, нових почуттів і емоцій. «На межі реального та ірреального» назвав цей проект Володимир Гойдаш, директор Art at the Institute Українського Інституту Америки. Виставка робіт майстра, арт-проект «П. Бевза. Йордань» буде розташовуватись за адресою: м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 29. Побачити роботи майстра можна з 10 лютого по 10 березня.
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- 8 лютого 2017, 10:54
Із нетерпінням чекатиму на коменти щодо цієї новини від "канонічно"-кривославних тролів! |
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