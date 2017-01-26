На Тернопільщині створили ікони-обереги для бійців АТО

6 лютого 2017, 15:34 | Сакральне мистецтво | 2 |   | Код для блогу |  | 

12 художників з різних регіонів України створили на Тернопільщині ікони-обереги, які передадуть у зону АТО.

Як повідомили IA ZIK у прес-службі облдержадміністрації, образи намалювали в рамках Всеукраїнського іконописного пленеру «Вікно у небо», який відбувся в Марійському духовному центрі у Зарваниці.

«Крім робіт, які залишаться в храмі, майстри написали іконки-обереги для наших героїв у зоні бойових дій. В основному це зображення янголів-охоронців, які в скрутні часи будуть морально підтримувати захисників, а самі янголи ніколи не відпускатимуть з обіймів наших вояків. Щиро віримо в це», – розповів учасник пленеру Микола Шевчук.

Художники два тижні малювали з молитвою, творили під час запеклих боїв на сході України.

На фронт вони передадуть і великі ікони, серед них – «Архангел Мисаїл», «Георгій-переможець», «Свята родина», «Небесна заступниця».

Духовний центр у Зарваниці входить до двадцятки Марійських центрів світу. Щороку тут відбуваються прощі за участю сотень тисяч людей.

 

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теги до статті:АТО,Зарваниця,Сакральне мистецтво
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Коментарі

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  • Леонтій | 6 лютого 2017, 16:09
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    "12 художників з різних регіонів України створили на Тернопільщині ікони-обереги, які передадуть у зону АТО." Т. зв. "обереги" - це, по суті, типові ЯЗИЧНИЦЬКІ забобони! Котрі наразі видаються за "християнську" практику.

    • Юзьо | 6 лютого 2017, 21:53
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      Вам би прочитати трохи про ікони. Бо щось десь там начиталися, але знань не маєте. Ікони-обереги - це такі ікони, які часто є в домівках, до зображених на них Господа або святих моляться за оберіг для сім'ї, дому, родини, краю. Такі ікони також зробили для воїнів.

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  • Юзьо | 6 лютого 2017, 21:53

    Вам би прочитати трохи про ікони. Бо щось десь там начиталися, але знань не маєте. Ікони-обереги - це такі ікони, які часто є в домівках, до зображених на них Господа або святих моляться за оберіг

  • Леонтій | 6 лютого 2017, 21:42

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