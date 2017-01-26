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На Тернопільщині створили ікони-обереги для бійців АТО
6 лютого 2017, 15:34 | Сакральне мистецтво | 2 | | Код для блогу | |
12 художників з різних регіонів України створили на Тернопільщині ікони-обереги, які передадуть у зону АТО.
Як повідомили IA ZIK у прес-службі облдержадміністрації, образи намалювали в рамках Всеукраїнського іконописного пленеру «Вікно у небо», який відбувся в Марійському духовному центрі у Зарваниці.
«Крім робіт, які залишаться в храмі, майстри написали іконки-обереги для наших героїв у зоні бойових дій. В основному це зображення янголів-охоронців, які в скрутні часи будуть морально підтримувати захисників, а самі янголи ніколи не відпускатимуть з обіймів наших вояків. Щиро віримо в це», – розповів учасник пленеру Микола Шевчук.
Художники два тижні малювали з молитвою, творили під час запеклих боїв на сході України.
На фронт вони передадуть і великі ікони, серед них – «Архангел Мисаїл», «Георгій-переможець», «Свята родина», «Небесна заступниця».
Духовний центр у Зарваниці входить до двадцятки Марійських центрів світу. Щороку тут відбуваються прощі за участю сотень тисяч людей.
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- 6 лютого 2017, 16:09| Коментувати коментар
"12 художників з різних регіонів України створили на Тернопільщині ікони-обереги, які передадуть у зону АТО." Т. зв. "обереги" - це, по суті, типові ЯЗИЧНИЦЬКІ забобони! Котрі наразі видаються за "християнську" практику.
- 6 лютого 2017, 21:53| Коментувати коментар
Вам би прочитати трохи про ікони. Бо щось десь там начиталися, але знань не маєте. Ікони-обереги - це такі ікони, які часто є в домівках, до зображених на них Господа або святих моляться за оберіг для сім'ї, дому, родини, краю. Такі ікони також зробили для воїнів.
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Каждый, кто открыто, прямо и честно клеймит, обличает захватническую, кровопролитную войну против Украины, а также осуждает и разоблачает тотальную пропагандистскую ложь и клевету против |
- 6 лютого 2017, 21:53
Вам би прочитати трохи про ікони. Бо щось десь там начиталися, але знань не маєте. Ікони-обереги - це такі ікони, які часто є в домівках, до зображених на них Господа або святих моляться за оберіг |
- 6 лютого 2017, 21:42
Кожен відповідатиме суто за СВОЇ вчинки. А нині ось так виглядає, що всемогутній, милостивий і преблагий Господь наразі дуже хоче почути від нас, українських християн, приблизно от таку |
- 6 лютого 2017, 21:35
Чому кричали "геть содоміта", "владика іоасаф його вигнав з єпархії за содомію" (мається на увазі "єпископ Кп" на Франківщині...)...та тому що протеже паїсія такі ж, |
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