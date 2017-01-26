На Тернопільщині створили ікони-обереги для бійців АТО

12 художників з різних регіонів України створили на Тернопільщині ікони-обереги, які передадуть у зону АТО.

Як повідомили IA ZIK у прес-службі облдержадміністрації, образи намалювали в рамках Всеукраїнського іконописного пленеру «Вікно у небо», який відбувся в Марійському духовному центрі у Зарваниці.

«Крім робіт, які залишаться в храмі, майстри написали іконки-обереги для наших героїв у зоні бойових дій. В основному це зображення янголів-охоронців, які в скрутні часи будуть морально підтримувати захисників, а самі янголи ніколи не відпускатимуть з обіймів наших вояків. Щиро віримо в це», – розповів учасник пленеру Микола Шевчук.

Художники два тижні малювали з молитвою, творили під час запеклих боїв на сході України.

На фронт вони передадуть і великі ікони, серед них – «Архангел Мисаїл», «Георгій-переможець», «Свята родина», «Небесна заступниця».

Духовний центр у Зарваниці входить до двадцятки Марійських центрів світу. Щороку тут відбуваються прощі за участю сотень тисяч людей.