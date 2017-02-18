Розпочався Сиропусний тиждень

20 лютого 2017, 09:55 | Релігійні свята і традиції | 0 |   | Код для блогу |  | 

Maslyana.jpgСьогодні розпочався Сиропусний тиждень. Це час приготувань до Великого посту.

Цьогоріч він розпочинається 20 лютого, триватиме до 26 лютого, а закінчується так званою Прощеною неділею, коли кожен повинен забути про кривди та попросити пробачення в усіх, кого образив. 

Масниця, Масляниця або з російської Масляна, як і багато інших давніх українських народних свят, була включена до Християнського календаря, але з прив’язкою до Великодня, тоді, як раніше її святкували напередодні Новоліття – язичницького Нового року. Він розпочинався з першим весняним Молодиком, який настає перед весняним рівноденням.

На цьому тижні вже не вживали м’яса, але ще було дозволено молочні продукти, та зазвичай вшановували худобу. У храмі освячували продукти тваринного походження, зокрема, масло, молоко, сир. 

Основною стравою на Масляницю, як відомо, є млинці, які печуть щодня з понеділка по неділю. Млинці випікають із житнього та пшеничного борошна, з різних злаків — гречки, проса, вівса, роблять їх простими і з припіком (із додаванням різних продуктів). До млинців подають: масло, сметану, мед, малосольну рибу, оселедець, повидло, варення.

Також Масниця відома всенародними гуляннями: це танці, співи, катання з гірок на санчатах, спорудження опудала тощо.

Кожен день тижня має власні традиції. В понеділок влаштовують гуляння і роблять з соломи ляльку. У вівторок дівчата частують млинцями хлопців, а свекрухи приглядають невісток. У середу теща пригощає зятя, а в п'ятницю в гості чекають на тещу. І зять має запросити її особисто.

У неділю гуляння завершують, сповідаються і просять одне в одного вибачення. Потім йдуть до лазні – Великий піст зустрічати треба очистившись і душею, і тілом.

У Західній Україні цей період перед Великоднім постом називають Запустами і немає традиції випікати млинці.

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