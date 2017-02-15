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15 лютого Стрітення Господнє за Юліанським календарем
15 лютого 2017, 08:57 | Релігійні свята і традиції | 1 | | Код для блогу | |
На 40-ий день після народження Ісуса Христа Марія та Йосиф виконали закон, про який йдеться у Старому Завіті і який постановляв, що на 40-ий день після народження хлопчика, а на 80-ий — після народження дівчинки кожна мати мала принести до дверей святині однорічне ягня на цілопальну жертву, як знак визнання над собою найвищої Божої влади і подяки, а голуба – як жертву за гріхи. Після цього жінка вважалась очищеною.
Цей же закон приписував, що первородного сина треба було принести до святині та пожертвувати Богу.
Ця подія описується у Євангелії. Як сказано, у той час збулась передбачена Богом зустріч Христа з праведним Симеоном. Ось як описує нам той день св. євангелист Лука: «Йому (Симеонові) було відкрито Святим Духом, що не бачитиме смерті перш, ніж побачить Христа Господа. Він прийшов Духом у храм. І як батьки вносили дитя Ісуса, щоб учинити над ним за законним звичаєм, він узяв його на руки, благословив Бога й мовив: "Нині, Владико, можеш відпустити слугу Твого за Твоїм словом у мирі, бо мої очі бачили Твоє спасіння, що Ти приготував перед усіма народами; світло на просвіту поганам, і славу твого люду – Ізраіля» (Лк. 2, 26-32).
Стрітення Господнє за Юліанським календарем відзначаємо 15 лютого (за Григоріанським — 2 лютого).
На празник Стрітення, за традицією, вірні посвячують в церкві свічки, які несуть до своїх домів як символ світла і очищення.
Празник Стрітення Господнього входить до дванадцяти найбільших церковних свят. Урочисто його почали відзначати з кінця V ст., хоча згадки про його святкування у Єрусалимі датовані уже другою половиною IV ст.
Першу згадку про святкування празника подає паломниця С. Етерія у своєму щоденнику, де називає його «40 днем після Богоявлення». Його святкування описує так: «Сороковий день після Богоявлення святкується дійсно з найбільшою урочистістю. Цього дня йде процесія до храму Воскресення, де всі збираються на Літургію. Правиться за приписаним порядком з найбільшою урочистістю, наче на Пасху. Усі священики проповідують і також єпископ. Усі вони пояснюють текст Євангелія, де говориться, що 40 дня Йосиф і Марія принесли Господа до храму" (Гл. 26).
З Єрусалима празник поширився на увесь Схід, але лише в VI ст. за імператора Юстиніана (527-565) він набирає особливого значення. Імператор наказав святкувати Стрітення Господнє як великий празник і відзначати його на території всієї імперії.
Празник Стрітення на Заході напочатку був Господським і щойно набагато пізніше почав вважатися Богородичним та називатися Очищення Пречистої Діви Марії, або Пожертвування Ісуса у святині. Нові приписи латинської Церкви з Другого Ватиканського Собору знову поставили Стрітення серед Господських празників. У Східній Церкві Стрітення належить до Богородичних празників і подекуди має також назву Стрітення Пресвятої Богородиці.
Пречиста Діва Марія, як пише о. Юліан Катрій у книзі «Пізнай свій обряд», як Божа Мати, не була зобов'язана до обряду очищення, бо освятилася Христовим Різдвом, як каже кондак празника: «Утробу Дівичу освятив Ти різдвом Твоїм». Та все-таки вона в покорі виконує припис закону і приносить у жертву дві горлиці.
«Сьогодні Той, — співаємо на стихирах литії, — що колись був дав закон Мойсеєві на Синаю, повинується задля нас приписам закону, бо змилосердився над нами... Сьогодні Симеон бере на руки Господа слави, що його спершу Мойсей у темряві бачив, як на Синайській горі давав йому таблиці... Творець неба й землі сьогодні носиться на руках старцем Симеоном».
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- 15 лютого 2017, 09:49| Коментувати коментар
У церковних молитвах на освячення свічок у празник Стрітення Господнього прохають про те, щоб, як запалені свічки своїм світлом розганяли нічний морок, так і наші душі, просвічені Духом Святим, уникали гріховної пітьми (сліпоти). І для цього конче потрібно, аби у кожної віруючої людини, передусім, відбулося дійсне - правдиве, у щиросердному покаянні і смиренні, благоговінні та подяці Богові, духовне "народження згори" (Ін.3:3,7). Тобто, благословенна - ОСОБИСТА ЗУСТРІЧ з Христом Спасителем. Або, як про це каже Сам Ісус, "ось, стою при дверях і стукаю: якщо хто почує голос Мій і відчинить двері, увійду до нього, і буду вечеряти з ним, і він зі Мною" (Одкр.3:20). І все це - тобто, необхідність будь-що спасати, зціляти й боронити від гріха і сатани свої душі, серця і тіла - особливо актуально й нагально звучить саме в наш час. Коли ми, судячи з багатьох довколишніх подій і ознак, проживаємо якраз "в останні роки" і "в останні дні" (Єз.38:8,16) всесвітньої Історії спасіння, й ось масштабно демонічна "темрява землю вкриває, а морок - народи" (Іс.60:2). Тим паче, "бо зійшов диявол до вас у великій люті, знаючи, що небагато йому залишається часу" (Одкр.12:12). Й, дуже схоже, невпинно зближається той момент, як неодмінно "настане [cудний] день Господній, великий і страшний. І буде: всякий, хто [вчасно й у щирому покаянні] прикличе ім'я Господнє, спасеться". Бо тоді й відбудеться це його "стрітення" з Ісусом, Який Своїм Святим Духом замешкає в його серці. Й саме в Церкві Божій і "буде спасіння, як сказав Господь" (Іоїл 2:31,32).
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