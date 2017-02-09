- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
14 лютого закохані вшановують святого Валентина, а Римо-Католицька Церква – День святих Кирила і Мефодія
14 лютого 2017, 10:09 | Релігійні свята і традиції | 1 | | Код для блогу | |
Початок вшанування святого Валентина як покровителя любові має давню історію. Стародавні легенди розповідають про його пастирську діяльність серед молодих людей.
Розповідають, що у той час імператор Клавдій II для зміцнення боєздатності своєї армії ввів заборону чоловікам одружуватися і мати дітей. Звичайно, що такий наказ розлучив багатьох закоханих. Таємно і всупереч владі єпископ благословив молодих, які бажали з’єднати своє життя. За цю свою „антидержавницьку” діяльність святий неодноразово був ув’язнений і остаточно страчений. Таким чином людська вдячність приписала йому титул покровителя закоханих і прикрасила його пам’ять багатьма легендами.
У Римському Мартирологу (Martyrologium Romanum), тобто книзі, в яку на кожний день вписані імена святих, яких згадує Римська Церква під датою 14 лютого на першій позиції ми побачимо святих Кирила і Мефодія, покровителів Європи, саме їх урочисто згадує в літургії Католицька Церква у день 14 лютого. Окрім Кирила і Мефодія 14 лютого у Мартирологові згадується ще 10 святих. Святий Валентин знаходиться на другій сходинці (після Кирила і Мефодія) у переліку святих.
Папа Геласій I у 496 році присвятив св. Валентину день пам’яті 14 лютого, ймовірно для того, щоб витіснити язичницьке свято римських «люперкаліїв», свято плідності і материнства, а у практиці розв’язної любові і еротизму. Образ святого Валентина мав підкреслити передусім романтичну любов між чоловіком і жінкою, показати її духовний вимір. Адже всі легенди про святого Валентина сповнені саме романтизму. Наприклад ця: одного разу єпископ, прогулюючись, побачив двох молодих людей, які сварилися, і підійшовши до них, вручив їм троянду і попросив, що вони вдвох потримали її: молоді відійшли примирившись. Інша версія цієї ж легенди розповідає про те, що святому вдалося привернути їм любов, наказавши чудесним способом кружляти довкола них молодим голубкам, які воркували любовні пісні.
Звичайно, свого найбільшого романтизму свято святого Валентина набрало у час романтиків Середньовіччя.
У святому Валентинові християни вбачали також покровителя подружньої любові. Так, наприклад, під покровительством святого у Парижі 14 лютого 1400 року був заснований Верховний Трибунал любові – інституція, яка була інспірована засадами лицарської любові. Трибунал мав за завдання вирішувати справи, які стосувалися подружніх контрактів, зрад, насильства над жінками тощо. Судді вибиралися на основі знайомства з поезією любові.
Мощі святого Валентина знаходяться у Самборі (на Львівщині), в храмі Різдва Пресвятої Богородиці з 13 травня 1779 року. Про це записано в книзі «Княжий город Самбір», яку опрацював Франс Арабіяса, що був довший час парохом і деканом Самбірським на початку 20 століття. Ці мощі, як пише автор, викопані на кладовищі святої Прісцили в Римі, де святий був священиком і близько 270 року загинув мученицькою смертю. У Римі в архівах Папського інституту є скупий запис про те, що священномученик Валентин є покровителем Перемишльсько-Самбірської Єпархії.
Загалом у римо-католиків є 16 Святих Валентинів і дві Святих Валентини. 1969 року покровитель закоханих був вилучений із календаря святих як такий, чию історичність взяли під сумнів.
Греко-Католицька та Православна Церкви вшановують пам'ять Валентина, пресвітера Римського 19 липня.
Рейтинг
0
0
додати коментар
- 14 лютого 2017, 13:20| Коментувати коментар
MISSALE ROMANUN, KALENDARIUM, MENSIS Februarius, DIE 14, S. Valentini Presbyteri et Mart. Simplex. - День пам'яті Свв. Кирила і Методія в Латинському Обряді є DIE 7 JULII.
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
В Одеській єпархії МП чекали на прихід Путіна – із зламаної переписки К. Фролова | 14 лютого 2017, 13:04 | Релігія і політика
У Нацгвардії офіційно стартувала капеланська служба | 14 лютого 2017, 12:51 | Віра і зброя |
Депутат Держдуми РФ заявив, що предки противників передачі Ісаакіївського собору РПЦ «варили християн в казанах» | 14 лютого 2017, 12:47 | Релігія і політика |
СБУ вивчає можливість обмежувальних заходів щодо Патріарха Кирила | 14 лютого 2017, 12:24 | Міжнародні відносини |
У Львові на свято Стрітення освятять військовий храм | 14 лютого 2017, 11:18 | Храми, церковне майно |
Останні коментарі
- 14 лютого 2017, 13:50
Де й коли "ідеологів Третього рейху було засуджено до страти"?! Такого судового процесу, наскільки мені відомо, НЕ БУЛО. Якщо ж брати, приміром, Нюрнберзький процес, то там судили виключно |
- 14 лютого 2017, 13:35
Ну якщо людина розумна то її і запрошують хоч в опоблок , хоч куди. А хвиля явно не ресурс опоблоку, тому раз його туди запросили значить цінують його як вченого |
- 14 лютого 2017, 13:33
К.Бондаренко дуже давно працює на ПР і тепер один з головних спікерів-політтехнологів Опоблоку. Так що не треба думати, що всі довкола дурні і вірять у всю цю ватну інформацію. Краще почитайте |
- 14 лютого 2017, 13:28
Ну хто б сумнівався: цей "смотрящий" тутешніх "канонічно"-криврславних тролів (чомусь) дуже сахається і лякається Слова Божого! А от "труди Леніна" - головного ідеолога |
- 14 лютого 2017, 13:22
Історія набагато складніша ніж здається на перший погляд. і кожен відомий персонаж грає в ній різні ролі в залежності од часу. І навіть оцінка цих ролей може бути різна якщо дивитися на різні |
Популярні статті місяця
9 лютого 2017, 12:34 | Репортажі | 13 лютого 2017, 12:54
3 лютого 2017, 12:40 | Реставрація, збереження культурної спадщини | 6 лютого 2017, 21:42
В центрі Києва руйнується забутий 100-літній храм Миколая Чудотворця
16 січня 2017, 10:06 | УПЦ КП | 3 лютого 2017, 11:54
Уповноважені Вселенського Патріархату з представниками УПЦ КП у Стамбулі шукали шляхи вирішення проблем українського православ’я
19 січня 2017, 11:36 | Релігія і суспільство | 21 січня 2017, 09:01
Римо-католики сподіваються, що влада покарає тих, хто осквернив пам`ятник у Гуті Пеняцькій
8 лютого 2017, 10:09 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 9 лютого 2017, 20:56
Секретаря єпископа-намісника Введенського монастиря УПЦ (МП) у Києві знайшли мертвим у сауні з дівчатами
Коментарі