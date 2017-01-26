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Сьогодні Стрітення Господнє за Григоріанським календарем
2 лютого 2017, 10:44 | Релігійні свята і традиції | 1 | | Код для блогу | |
За Біблійними переказами, з часу визволення євреїв із єгипетського полону, кожне перше немовля чоловічої статі належало Богові, і його треба було приносити до храму на 40-й день після народження. Ця подія була дуже важливою для Святої Родини.
Св. Лука так описує цю подію: «А коли за Законом Мойсея минулися дні їхнього очищення, то до Єрусалиму принесли Його, щоб поставити Його перед Господом, як у Законі Господнім написано: Кожне дитя чоловічої статі, що розкриває утробу, має бути посвячене Господу, і щоб жертву скласти, як у Законі Господньому сказано, пару горличат або двоє голубенят»(Лк. 2, 22-24).
Святкування Стрітення Господнього бере свій початок ще у IV ст. Від половини V ст. у західному обряді призначено дату святкування на 2 лютого. У VII ст. появляється назва Очищення Найсвятішої Діви Марії. Тим підкреслюється факт, що Божа Мати принесла до храму маленького Ісуса. Тоді старець Симеон сказав пророчі слова: «Світло на просвіту поганам і на славу народу Твого Ізраїля» (Лк 2, 32).
У день Стрітення Господнього, в церквах освячуються свічки, які називають громницями. Вогонь цих свічок символізує Ісуса – світло на просвіту поганам. Громниця, як говорить сама її назва, охороняє від грому. Громницю також запалюють біля ліжка помираючої людини. Існує повір’я, що з цим світлом людині легше покинути цей світ.
Свято Стрітення Господнього має Марійний характер. Вірні бачать в Марії особу, яка принесла на землю небесне Світло і Вона цим Світлом охороняє від усякого зла. Цими урочистостями закінчується період Різдва Христового.
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- 2 лютого 2017, 11:14| Коментувати коментар
У молитвах на освячення свічок на празник Стрітення Господнього вірні прохають Бога про те, щоб, як запалені свічки своїм світлом розганяли нічний морок, так і наші душі, просвічені Духом Святим, уникали гріховної пітьми (сліпоти). І для цього конче потрібно, аби у кожної віруючої людини, передусім, відбулося дійсне - правдиве, у щиросердному покаянні і смиренні, благоговінні та подяці Богові, духовне "народження звище" (Ін.3:3,7). Тобто, благословенна й благодатна - ОСОБИСТА ЗУСТРІЧ з Христом Спасителем. Або, як про це каже Сам Ісус, "ось, стою при дверях і стукаю: якщо хто почує голос Мій і відчинить двері, увійду до нього, і буду вечеряти з ним, і він зі Мною" (Одкр.3:20). І все це - тобто, необхідність будь-що спасати, зціляти й боронити від гріха і сатани свої душі, серця і тіла - особливо актуально й нагально звучить саме в наш час. Коли ми, судячи з багатьох довколишніх подій і ознак, проживаємо якраз "в останні роки" і "в останні дні" (Єз.38:8,16) всесвітньої Історії спасіння. Й ось масштабно демонічна "темрява землю вкриває, а морок - народи" (Іс.60:2). Тим паче, "бо зійшов диявол до вас у великій люті, знаючи, що небагато йому залишається часу" (Одкр.12:12). Й, дуже схоже, невпинно зближається той момент, як неодмінно "настане [cудний] день Господній, великий і страшний. І буде: всякий, хто [вчасно й у правдивому покаянні і наверненні] прикличе ім'я Господнє, спасеться". Бо тоді й відбудеться це його "стрітення" з Ісусом, Який Своїм Святим Духом замешкає в його серці. Й саме в Церкві Божій і "буде спасіння, як сказав Господь" (Іоїл 2:31,32).
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