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У Михайлівському золотоверхому соборі влаштували марафон колядок
22 січня 2017, 11:33 | Релігійні свята і традиції | 0 | | Код для блогу | |
У Михайлівському золотоверхому соборі понад чотири десятки виконавців влаштували марафон різдвяних пісень. Його учасниками стали артисти і фольклорні колективи із усієї України, йдеться в сюжеті ТСН.
Особливістю виступів стало те, що жоден із них не повторював колядок інших. Загалом глядачі почули сотню унікальних пісень. Їхнє виконання тривало 3 години 31 хвилину – це відтепер національний рекорд. Його одразу зафіксували і вже планують побити наступного року, адже учасників хочуть запросити ще більше.
Однак головною метою марафону, за словами організаторів, була не реєстрація рекорду, а благодійність. Під час співів вони збирали гроші, які передадуть у три дитячі будинки в зоні АТО.
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Дуже шкода, що видаляють коментарі! А причину можна назвати? Я може щось антиукраїнське писав, чи пропагандою займався? А, ні, просто правду написав, напевно тут її не люблять. |
- 22 січня 2017, 09:59
Свобода слова - це не свобода поширення брехні та маніпуляцій. А свої претензії заявляйте на сайти МП - хай там зроблять свободу слова або взагалі можливість вільно коментувати. Сайт |
- 22 січня 2017, 09:52
Шановний АДМІН, а як же свобода слова в нашій демократичній країні? Що таке "різплідники російської", чи в нас заборонено писати російською? І де ти побачив хоч слово у статті за посиланням |
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