У Михайлівському золотоверхому соборі влаштували марафон колядок

У Михайлівському золотоверхому соборі понад чотири десятки виконавців влаштували марафон різдвяних пісень. Його учасниками стали артисти і фольклорні колективи із усієї України, йдеться в сюжеті ТСН.

Особливістю виступів стало те, що жоден із них не повторював колядок інших. Загалом глядачі почули сотню унікальних пісень. Їхнє виконання тривало 3 години 31 хвилину – це відтепер національний рекорд. Його одразу зафіксували і вже планують побити наступного року, адже учасників хочуть запросити ще більше.

Однак головною метою марафону, за словами організаторів, була не реєстрація рекорду, а благодійність. Під час співів вони збирали гроші, які передадуть у три дитячі будинки в зоні АТО.