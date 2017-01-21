У Михайлівському золотоверхому соборі влаштували марафон колядок

22 січня 2017, 11:33 | Релігійні свята і традиції | 0 |   | Код для блогу |  | 

У Михайлівському золотоверхому соборі понад чотири десятки виконавців влаштували марафон різдвяних пісень. Його учасниками стали артисти і фольклорні колективи із усієї України, йдеться в сюжеті ТСН.

Особливістю виступів стало те, що жоден із них не повторював колядок інших. Загалом глядачі почули сотню унікальних пісень. Їхнє виконання тривало 3 години 31 хвилину – це відтепер національний рекорд. Його одразу зафіксували і вже планують побити наступного року, адже учасників хочуть запросити ще більше.

Однак головною метою марафону, за словами організаторів, була не реєстрація рекорду, а благодійність. Під час співів вони збирали гроші, які передадуть у три дитячі будинки в зоні АТО.

 

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теги до статті:Колядки,Михайлівський Золотоверхий монастир
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Коментарі

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    Останні коментарі

    • edelweiss | 22 січня 2017, 11:52

      Вони завжди були лицемірами і брехунами.

    • edelweiss | 22 січня 2017, 11:50

      Браво, москвославні!

    • Pavel Kovalchuk | 22 січня 2017, 10:25

      Дуже шкода, що видаляють коментарі! А причину можна назвати? Я може щось антиукраїнське писав, чи пропагандою займався? А, ні, просто правду написав, напевно тут її не люблять.

    • admin | 22 січня 2017, 09:59

      Свобода слова - це не свобода поширення брехні та маніпуляцій. А свої претензії заявляйте на сайти МП - хай там зроблять свободу слова або взагалі можливість вільно коментувати. Сайт

    • Pavel Kovalchuk | 22 січня 2017, 09:52

      Шановний АДМІН, а як же свобода слова в нашій демократичній країні? Що таке "різплідники російської", чи в нас заборонено писати російською? І де ти побачив хоч слово у статті за посиланням

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