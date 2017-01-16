Рятувальники розповіли, як треба купатися на Водохреще

18 січня 2017, 09:13 | Релігійні свята і традиції | 0 |   | Код для блогу |  | 

купання.jpgНапередодні Водохреща, яке святкують 19 січня, і люди масово йдуть на водойми, аби зануритися у крижану воду, рятувальники нагадали про правила безпеки. Про це повідомляють у ДСНС.

Категорично забороняється занурюватися у воду в необладнаних для цього місцях, без присутності представників Служби порятунку і медичних працівників. Купання дітей повинно відбуватися лише під наглядом батьків чи дорослих. У жодному разі не можна пірнати у воду, заходити в ополонку необхідно повільно й обережно.

Оскільки купання у крижаній воді може бути небезпечним та мати негативні наслідки для людини, фахівці медичної служби нагадали, що перебувати в ополонці можна не більше 10 секунд – трьох занурень цілком достатньо.

Після купання потрібно зігрітися – розтерти тіло рушником, швидко перевдягнутися в суху білизну і випити гарячого чаю.

Купання в крижаній воді під впливом алкоголю категорично заборонено.

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теги до статті:Водохреще
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