Рятувальники розповіли, як треба купатися на Водохреще

Напередодні Водохреща, яке святкують 19 січня, і люди масово йдуть на водойми, аби зануритися у крижану воду, рятувальники нагадали про правила безпеки. Про це повідомляють у ДСНС.

Категорично забороняється занурюватися у воду в необладнаних для цього місцях, без присутності представників Служби порятунку і медичних працівників. Купання дітей повинно відбуватися лише під наглядом батьків чи дорослих. У жодному разі не можна пірнати у воду, заходити в ополонку необхідно повільно й обережно.

Оскільки купання у крижаній воді може бути небезпечним та мати негативні наслідки для людини, фахівці медичної служби нагадали, що перебувати в ополонці можна не більше 10 секунд – трьох занурень цілком достатньо.

Після купання потрібно зігрітися – розтерти тіло рушником, швидко перевдягнутися в суху білизну і випити гарячого чаю.

Купання в крижаній воді під впливом алкоголю категорично заборонено.