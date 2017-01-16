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18 січня – Надвечір’я Богоявлення (Голодна кутя)
18 січня 2017, 08:33 | Релігійні свята і традиції | 0 | | Код для блогу | |
Напередодні свята Богоявлення, яке за старим стилем відзначається 19 січня, християни східного обряду святкують Надвечір’я Богоявлення, яке у народі ще зветься Другий Святвечір або ж Голодна Кутя.
Так само, як і в Різдвяний святвечір, у цей день слід дотримуватися суворого посту, а увечері християнські родини збираються за святковим столом, де подаються пісні страви.
У цей день у храмах також здійснюється велике освячення води, яку потрібно надпити під час Святої вечері. За традицією на «Голодну кутю» виконуються ті ж самі обряди, що й на «Багату», але вже не так урочисто.
А вранці йдеться на Святкову Літургію, яка завершується великим освяченням Йорданської води.
Протягом століть витворилися різні обряди великого освячення води. Наш народ з давніх-давен Йорданське водосвяття любить і вірить у велику силу освяченої води та зберігає її у домівках як велику святість, що має цілющі властивості для душі і тіла.
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