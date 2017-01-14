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Львів, Харків та Краматорськ разом заколядували
16 січня 2017, 13:00 | Релігійні свята і традиції | | | 0 | | Код для блогу | |
14 січня, у день святкування Старого Нового року, Львів і Краматорськ приєдналися до національної акції одночасного виконання колядки «Нова радість стала», яку проводив харківський фестиваль «Вертеп-фест 2017».
У Краматорську, як і в Харкові і Львові, акція відбулася о 12.00. Колядку перед будівлею залізничного вокзалу виконували 200 студентів Української Академії Лідерства – учасники «Вертеп-фесту», – повідомляють організатори.
У Харкові колядку співали на сходах ХНАТОБ ім. М.В. Лисенка, у Львові її виконали біля головної міської ялинки на проспекті Свободи учасники Міжнародного різдвяного фестивалю.
Після виконання колядки студенти виступили для дітей переселенців в Краматорській Центральній міській публічній бібліотеці.
«Ми раді подарувати справжній український дух зимових свят та Різдва з усіма його традиціями та звичаями. Адже всі ми – українці – маємо пам’ятати і берегти своє минуле, бо без минулого немає майбутнього», – привітав краматорчан Роман Тичківскій, керівник Української Академії лідерства.
Автор ідеї «Вертеп-фесту» в Харкові о. Михайло Лівіцький (УПЦ КП, Харків) запропонував для спільного виконання «Нова радість стала» тому, що, за його словами, вона є найвідомішою з колядок: «Її знають і підспівують люди, які навіть не є християнами. Вона найкраще передає дух свята Різдва Христового і є спільною для всієї України». Організатори фестивалю сподіваються, що ця акція стане новою щорічною національною традицією.
«Вертеп-фест 2017» – масштабна дводенна святкова феєрія колядок, щедрівок, маланок і різдвяних вертеп-вистав, яка проводилась в Харкові 13 і 14 січня в рамках проекту «Перлини Слобожанщини». На фестивалі виступили понад 50 колективів на 30 майданчиках, учасники «Вертеп-фесту» приїхали з усіх регіонів країни, включно з Кримом. Про це інформує Zik.
Світлини з Харкова Леоніда Логвиненка, з Краматорська - Української Академії Лідерства
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- 16 січня 2017, 14:57
а козлик ваня не сказав шо та буда яку він називає храмом там знаходиться незаконно і якшо це було в раші то його давно знесли і ваню поперли під зад |
- 16 січня 2017, 11:41
А від коли всі так розпереживались за католицькі та мусульманські общини на непідконтрольних територіях? Чому ж так не "переживають" коли на мирній території закликають до насилля проти |
- 16 січня 2017, 11:11
Дотепна назва. Навіть не наважуюсь спитати - а які потреби стосовно прапору можуть виникнути у солдатів? |
- 16 січня 2017, 09:10
Можливо в вас проблеми не з орфографією,а якраз в бухлі й закусці(кухоль,розсольник) (Що в тверезого в голові,то в п*яного на язику)І в такі п*яні бредні вірять тільки прокацапські манкурти. |
- 15 січня 2017, 23:13
О, Ви такий дотепний, це була орфографічна помилка, але суті вона не міняє, самозванець він усюди самозванець. А ця зустріч в черговий раз доводить, що КП -це політична партія, яка займається |
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