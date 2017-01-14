Львів, Харків та Краматорськ разом заколядували

14 січня, у день святкування Старого Нового року, Львів і Краматорськ приєдналися до національної акції одночасного виконання колядки «Нова радість стала», яку проводив харківський фестиваль «Вертеп-фест 2017».

У Краматорську, як і в Харкові і Львові, акція відбулася о 12.00. Колядку перед будівлею залізничного вокзалу виконували 200 студентів Української Академії Лідерства – учасники «Вертеп-фесту», – повідомляють організатори.

У Харкові колядку співали на сходах ХНАТОБ ім. М.В. Лисенка, у Львові її виконали біля головної міської ялинки на проспекті Свободи учасники Міжнародного різдвяного фестивалю.

Після виконання колядки студенти виступили для дітей переселенців в Краматорській Центральній міській публічній бібліотеці.

«Ми раді подарувати справжній український дух зимових свят та Різдва з усіма його традиціями та звичаями. Адже всі ми – українці – маємо пам’ятати і берегти своє минуле, бо без минулого немає майбутнього», – привітав краматорчан Роман Тичківскій, керівник Української Академії лідерства.

Автор ідеї «Вертеп-фесту» в Харкові о. Михайло Лівіцький (УПЦ КП, Харків) запропонував для спільного виконання «Нова радість стала» тому, що, за його словами, вона є найвідомішою з колядок: «Її знають і підспівують люди, які навіть не є християнами. Вона найкраще передає дух свята Різдва Христового і є спільною для всієї України». Організатори фестивалю сподіваються, що ця акція стане новою щорічною національною традицією.

«Вертеп-фест 2017» – масштабна дводенна святкова феєрія колядок, щедрівок, маланок і різдвяних вертеп-вистав, яка проводилась в Харкові 13 і 14 січня в рамках проекту «Перлини Слобожанщини». На фестивалі виступили понад 50 колективів на 30 майданчиках, учасники «Вертеп-фесту» приїхали з усіх регіонів країни, включно з Кримом. Про це інформує Zik.

Світлини з Харкова Леоніда Логвиненка, з Краматорська - Української Академії Лідерства