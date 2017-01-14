Львів, Харків та Краматорськ разом заколядували

16 січня 2017, 13:00 | Релігійні свята і традиції | view photo | view video | 0 |   | Код для блогу |  | 

14 січня, у день святкування Старого Нового року, Львів і Краматорськ приєдналися до національної акції одночасного виконання колядки «Нова радість стала», яку проводив харківський фестиваль «Вертеп-фест 2017».

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У Краматорську, як і в Харкові і Львові, акція відбулася о 12.00. Колядку перед будівлею залізничного вокзалу виконували 200 студентів Української Академії Лідерства – учасники «Вертеп-фесту», – повідомляють організатори.

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У Харкові колядку співали на сходах ХНАТОБ ім. М.В. Лисенка, у Львові її виконали біля головної міської ялинки на проспекті Свободи учасники Міжнародного різдвяного фестивалю.

Після виконання колядки студенти виступили для дітей переселенців в Краматорській Центральній міській публічній бібліотеці.

«Ми раді подарувати справжній український дух зимових свят та Різдва з усіма його традиціями та звичаями. Адже всі ми – українці – маємо пам’ятати і берегти своє минуле, бо без минулого немає майбутнього», – привітав краматорчан Роман Тичківскій, керівник Української Академії лідерства.

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Автор ідеї «Вертеп-фесту» в Харкові о. Михайло Лівіцький (УПЦ КП, Харків) запропонував для спільного виконання «Нова радість стала» тому, що, за його словами, вона є найвідомішою з колядок: «Її знають і підспівують люди, які навіть не є християнами. Вона найкраще передає дух свята Різдва Христового і є спільною для всієї України». Організатори фестивалю сподіваються, що ця акція стане новою щорічною національною традицією.

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«Вертеп-фест 2017» – масштабна дводенна святкова феєрія колядок, щедрівок, маланок і різдвяних вертеп-вистав, яка проводилась в Харкові 13 і 14 січня в рамках проекту «Перлини Слобожанщини». На фестивалі виступили понад 50 колективів на 30 майданчиках, учасники «Вертеп-фесту» приїхали з усіх регіонів країни, включно з Кримом.  Про це інформує Zik.

Світлини з Харкова Леоніда Логвиненка, з Краматорська - Української Академії Лідерства

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теги до статті:Вертеп,Коляда,Різдво,Традиції Різдва
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    • Гриша Котенко | 16 січня 2017, 14:57

      а козлик ваня не сказав шо та буда яку він називає храмом там знаходиться незаконно і якшо це було в раші то його давно знесли і ваню поперли під зад

    • Roman Kalinin | 16 січня 2017, 11:41

      А від коли всі так розпереживались за католицькі та мусульманські общини на непідконтрольних територіях? Чому ж так не "переживають" коли на мирній території закликають до насилля проти

    • Пан Валерій | 16 січня 2017, 11:11

      Дотепна назва. Навіть не наважуюсь спитати - а які потреби стосовно прапору можуть виникнути у солдатів?

    • b111 | 16 січня 2017, 09:10

      Можливо в вас проблеми не з орфографією,а якраз в бухлі й закусці(кухоль,розсольник) (Що в тверезого в голові,то в п*яного на язику)І в такі п*яні бредні вірять тільки прокацапські манкурти.

    • Pavel Kovalchuk | 15 січня 2017, 23:13

      О, Ви такий дотепний, це була орфографічна помилка, але суті вона не міняє, самозванець він усюди самозванець. А ця зустріч в черговий раз доводить, що КП -це політична партія, яка займається

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