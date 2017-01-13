13 січня – Щедрий вечір та свято Меланки

13 січня 2017, 10:01 | Релігійні свята і традиції | 0 |   | Код для блогу |  | 

Щедрий_вечір.jpgЗа тиждень після коляди, напередодні Нового Року (за старим стилем) — Щедрий Вечір. За християнським календарем — це день преподобної Меланії. В народній традиції обидва свята об'єднались, і тепер маємо Щедрий Вечір або свято Меланки.

Внаслідок розбіжності, яка існує між  Григосвітським) та Юліанським (церковним православним) календарем, українці святкують Новий рік двічі в році: офіційне святкування Нового року припадає на 1 січня, а 14 січня, яке залишилося в народній традиції важливою складовою прадавнього календарного обрядового циклу українців, сьогодні носить назву Старого Нового року.

У надвечір'я Нового року (тепер - 13 січня) у церквах відбуваються урочисті Богослужіння на закінчення Старого року, щоб наприкінці року подякувати Богові за вже отримані ласки і попросити нових на наступний рік. Як і на Святвечір, цього дня готують святкову вечерю, яку в народі величають Щедрою, тому що страви цього вечора не є пісними: тут на столі і кутя, і ковбаси, і холодець, і шинка...

Наддніпрянська Україна і Гуцульщина святкують Щедрий Вечір як значне свято різдвяного циклу з добре розвиненою обрядовістю. Галицьке Поділля не святкує, бо Щедрий Вечір у галичан — напередодні Водохреща, тоді як на Наддніпрянщині це — «Голодна кутя», Богоявленне надвечір'я.

В Україні на Щедрий Вечір батько ховається від дітей за пирогами — символом щедрости, багатства.

Щодо страв Щедрого Вечора, то вони не скрізь однакові: понвад Дніпром печуть пироги з м'ясом і смажать гречані млинці на свинячому смальці, на півдні України фігурують бублики, а в гуцулів — вареники чи, як вони кажуть, «пироги».

ЩЕДРІВКИ

ПОЗДОРОВЛЕННЯ (ВІНШУВАННЯ, ЗАСІВАННЯ) НА СТАРИЙ НОВИЙ РІК

 

Система Orphus
теги до статті:Меланка,Щедрий вечір
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • Fr. Valerii | 13 січня 2017, 12:55

      Одразу акцентую, що не відношусь до табору "фанів" сучасного Ватикану, і що не маю на увазі якусь конкретну персону. Одже, уявімо, що ви знаходитесь не на "підконтрольній

    • Fr. Valerii | 13 січня 2017, 12:17

      Уявімо (пофантазуємо), що ви знаходитесь не на "підконтрольній території", а на "окупованій" ... ви нічого не знаєте про справжній зміст домовленостей між Ватиканом і РПЦ щодо вас

    • edelweiss | 13 січня 2017, 12:03

      "Українська" церква на службі у сепаратистів.

    • Леонтій | 13 січня 2017, 11:12

      "Як наголошує Ян Собіло, Папа Франциск "показав нам приклад, коли звернув увагу всього світу на війну на сході України."" Насправді ж глава Ватикану належно "звернув

    • Михаил | 13 січня 2017, 00:36

      Не надо никаких экспертов. Путина ждёт Гаага, он её заслужил. И не надо ничего больше обсуждать. Вопрос времени.

    Популярні статті місяця