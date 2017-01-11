«Різдвяна казка у Львові» для незрячих діток триває

Упродовж 10–13 січня Львівський обласний осередок ГО «Українська спілка інвалідів – УСІ» для незрячих дітей семи і восьми років, які навчаються на інклюзивній формі в різних містах України, організовує «Різдвяну казку у Львові». Сьогодні дітки матимуть екскурсію з тифлокоментарем та зустрінуться зі Святим Миколаєм.

Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

Як розповіла Оксана Потимко, «Різдвяна казка у Львові» триває. «Третій день розпочнеться екскурсією з тифлокоментарем, яка стартує біля макета Львівської ратуші о 13:00. Вестиме екскурсію Надія, яка минулоріч навчалась на курсах аудіодискрипції для гідів. Діти довідаються чимало цікавого про місто Лева. Завершиться екскурсійний маршрут великою несподіванкою – випадковою зустріччю зі Святим Миколаєм», – розповіла Оксана Потимко, керівник Ресурсного центру освітніх інформаційних технологій для осіб з особливими потребами НУ «Львівська політехніка».

Вчора під час «казки» незрячі дітки пробували зіграти на органі та проводили репетицію Вертепу, який представлять 13 січня. Про це інформує Львівська газета.