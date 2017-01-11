- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
«Різдвяна казка у Львові» для незрячих діток триває
12 січня 2017, 11:36 | Релігійні свята і традиції | 0 | | Код для блогу | |
Упродовж 10–13 січня Львівський обласний осередок ГО «Українська спілка інвалідів – УСІ» для незрячих дітей семи і восьми років, які навчаються на інклюзивній формі в різних містах України, організовує «Різдвяну казку у Львові». Сьогодні дітки матимуть екскурсію з тифлокоментарем та зустрінуться зі Святим Миколаєм.
Про це повідомляє прес-служба ЛМР.
Як розповіла Оксана Потимко, «Різдвяна казка у Львові» триває. «Третій день розпочнеться екскурсією з тифлокоментарем, яка стартує біля макета Львівської ратуші о 13:00. Вестиме екскурсію Надія, яка минулоріч навчалась на курсах аудіодискрипції для гідів. Діти довідаються чимало цікавого про місто Лева. Завершиться екскурсійний маршрут великою несподіванкою – випадковою зустріччю зі Святим Миколаєм», – розповіла Оксана Потимко, керівник Ресурсного центру освітніх інформаційних технологій для осіб з особливими потребами НУ «Львівська політехніка».
Вчора під час «казки» незрячі дітки пробували зіграти на органі та проводили репетицію Вертепу, який представлять 13 січня. Про це інформує Львівська газета.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
В Умані американці планують побудувати аеропорт: інвестиційний проект для хасидів | 12 січня 2017, 13:12 | Юдейство |
Криворізька Рада Церков вимагає розслідувати напад поліції на оселю священика УГКЦ | 12 січня 2017, 12:35 | Скандали, кримінал, адмінпорушення |
«Різдвяна казка у Львові» для незрячих діток триває | 12 січня 2017, 11:36 | Релігійні свята і традиції |
Священику-хабарнику суд не дозволив зняти електронний браслет | 12 січня 2017, 11:16 | Скандали, кримінал, адмінпорушення |
У 2017 році Саудівська Аравія прийме понад 2,5 млн паломників | 12 січня 2017, 10:46 | Світові |
Останні коментарі
- 12 січня 2017, 14:41
Всі скарги до агента ФСБ Васі Анісімова! Він просто так ляпати не буде - заслужений чоловік! ;) |
- 12 січня 2017, 14:21
Спеціально переглянула сайти новин УПЦ, і на жодному не знайшла інформації про те, що їздять вони по обидві сторони конфлікту. Опікуються вірянами - безумовно, так як власне і всі конфесії, котрі |
- 12 січня 2017, 13:14
Це вже не поліція це бандити які підтримують радянський комуністичний московський лад за вказівкою Москви це ж безбожники . Не гайно порушити проти них всіх кримінальну справу звільнити з роботи і |
- 12 січня 2017, 12:00 |
- 12 січня 2017, 11:32
Ну і які наразі маємо РЕАЛЬНІ "плоди", мовляв, цієї "тисячолітньої історії християнства на Русі"?! |
Популярні статті місяця
2 січня 2017, 12:57 | УПЦ (МП) | 5 січня 2017, 15:09
В УПЦ (МП) прозвітували про збільшення монастирів, парафій і кліриків у 2016 році
3 січня 2017, 09:28 | Інтерв'ю | 8 січня 2017, 19:48
Релігія дуже повільно і слабо повертається у публічний простір України, — проф. Людмила Филипович
29 грудня 2016, 11:55 | Відкрита тема | 9 січня 2017, 13:08
11 січня 2017, 11:51 | Релігія і політика | 11 січня 2017, 19:51
Політологи не випадково розглядають УПЦ (МП) як найбільшу «російську партію» в Україні», - митрополит Олександр (Драбинко)
30 грудня 2016, 12:26 | Віра і зброя | 11 січня 2017, 09:01
Коментарі