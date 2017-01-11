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В уманському парку баптисти показали живий вертеп – з людьми і вівцями
11 січня 2017, 15:22 | Релігійні свята і традиції | 0 | | Код для блогу | |
Цього року в центрі міста Умань на Черкащині з’явився вертеп з живими людьми, які одягнуті в Йосипа та Марію, з яслами, повними сіна, з маленькою лялькою, із зіркою, що сяє над всією композицією. Родзинкою дійства став загін з живими вівцями. Про це повідомляє "Релігія в Україні".
Організаторами різдвяного вертепу стала молодь уманської церкви євангельських християн-баптистів. Цим заходом церква бажає привітати уманчан з різдвяними святами та сповістити про важливість та значення народження Ісуса Христа для людства.
Йосип з Марією одягнуті в відповідний одяг, овечки на соломі, різдвяна ілюмінація привертають увагу перехожих, особливо дітей. Кожен бажаючий міг підійти, розглянути всю композицію, погладити овечок та зробити святкове фото на пам’ять.
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