Львів прийматиме Міжнародний різдвяний фестиваль

11 січня 2017, 10:08 | Релігійні свята і традиції | 0 |   | Код для блогу |  | 

13-14 січня на Львівському ярмарку проведуть ІІ Міжнародний різдвяний фестиваль. На сцені біля головної міської ялинки виступатимуть фольклорні колективи з Польщі та Білорусії, а також популярніші українські етно-гурти.

Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

Фестиваль стартуватиме 13 січня о 16:00 виступом оркестру Національної гвардії України за участю вокальної формації «Аверс». Польські та білоруські гості – колективи «Покоління» та «Гуда», представлятимуть автентичні колядки своїх країн, а українські різдвяні співанки у різноманітних музичних обробках виконуватимуть театр пісні «Горличка», етно-гурти «ПашКо Band», «Коралі» та «Joryj Kloc».

Програма ІІ Міжнародного різдвяного фестивалю у Львові:

13 січня

 16:00 – оркестр Національної гвардії України за участю народної вокальної формації «Аверс» ЛІ УБС;

    16:30 – етно-гурт «Коралі»;

    17:00 – колектив «Покоління», Польща;

    18:30 – колектив «Гуда», Білорусь;

    20:00 – етно-гурт «ПашКо Band»;

14 січня

    16:00 – зразковий театр пісні «Горличка», керівник – Галина Равлінко, заслужений працівник культури;

    16:30 – етно-гурт «Коралі»;

    17:00 – колектив «Покоління», Польща;

    18:30 – колектив «Гуда», Білорусь;

    20:00 – етно-гурт «Joryj Kloc».

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теги до статті:Різдво
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    • Oleg 65 | 11 січня 2017, 22:31

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    • Оленка | 11 січня 2017, 19:51

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