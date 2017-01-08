З Різдвом Христовим запоріжців привітали спільною молитвою

10 січня 2017, 11:55 | Релігійні свята і традиції | view photo | 1 |   | Код для блогу |  | 

exklusiv.gifУ Запоріжжі, в рамках ІІ обласного Новорічно-різдвяного фестивалю, 7 січня на головній площі обласного центру відбулося масштабне святкування Різдва Христового. Привітали християн східного обряду з Різдвом заступник голови обласної ради Владислав Марченко та директор департаменту культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації Владислав Мороко.

Міжконфесійне святкування Різдва в Запоріжжі

У спільній молитві взяли участь єпископ УГКЦ Степан (Меньок), єпископ УПЦ КП Фотій (Давиденко), єпископ РКЦ Ян Собіло, єпископ Церкви ХВЄ Василь Гедаревич, пастор церкви „Сіон” Андрій Ярмохін, священик ВАЦ отець Юсік.

«Приємно бачити поруч представників різних Церков під час спільної молитви в Різдво Христове. Нам вдалося в ході фестивалю втілити в життя гасло „Наша сила в Єдності, але не в одноманітності!”», — відзначив директор Департаменту культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації Владислав Мороко.

Різдво для воїнів

7 січня на глядачів чекала велика програма „Козацьке Різдво”, яку підготувала ГО „Всеукраїнська федерація „Спас”, вертепи та виступи колядників. Гості свята змогли взяти участь у козацьких розвагах, у боях „лава на лаву”. Незвичною за втіленням була й програма „Різдво в АТО”. А волонтери, як і під час кожного великого запорізького свята, організували збір коштів на підтримку воїнів – продавали вареники на користь 55 артбригади, — повідомляє власкор РІСУ.

Козацьке Різдво

8 січня святкові заходи продовжили колективи з Гуляйпільського, Більмацького та Оріхівського з районів області. Виступ зведеного хору протестантських церков нагадав, що цього року Україна відзначає 500 річчя Реформації. Ювілею була присвячена й молодіжна молитва, яка відбулася 9 січня у „Релігійному містечку” – в одній з локацій ІІ обласного Новорічно-різдвяного фестивалю.

Святковий фестиваль у Запоріжжі триватиме до 19 січня. Цього дня, під час святкування Водохреща, на головній площі міста традиційно пройде освячення води.

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теги до статті:Духовна рада християнських Церков Запоріжжя,Різдво
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Коментарі

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  • edelweiss | 10 січня 2017, 13:44
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  • edelweiss | 10 січня 2017, 13:44

    Хто був відсутній? Звісно, ті, хто називає себе просто "Украинская православная церковь".

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