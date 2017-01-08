- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Тернопільський музей запрошує пізнати різдвяні традиції
10 січня 2017, 10:33 | Релігійні свята і традиції | | 0 | | Код для блогу | |
На театралізоване відтворення українських традицій святкування Різдва, Маланки (старого Нового року) та Йордану запрошує Тернопільський обласний краєзнавчий музей 13 січня 2017 року. Акцію «Століття святиться Різдвом» заклад влаштовує уперше. Будуть і вертеп, і Маланки, і коляди та щедрівки, і тематичні виставки.
Екскурсії для відвідувачів будуть розпочинатися щогодини з 12.00 і триватимуть до останнього відвідувача, повідомляє кореспондент РІСУ Володимир Мороз. А з 14.00 того ж дня триватимуть виступи Маланки й вертепів просто неба біля входу до музею на площі Героїв Євромайдану, 3. Водночас пройдуть майстер-класи з виготовлення павука, дідуха й витинанки. Організують і різдвяні конкурси, переможцям яких обіцяють нагороди. Гості зможуть почастуватися традиційними пампушками, а ще зігрітися глінтвейном.
«13 січня 2017 року ми уперше організовуємо театралізовані екскурсії і дійство «Маланка». Це буде відтворення традицій святкування новорічних і Різдвяних свят у нашому народі з давніх часів до сучасності», — розповідає заступник директора музею з наукової роботи Наталія Чеканова.
Науковці-музейники одягнуться в український народний одяг — господинями і господарями.
«Будуть приймати людей, і в кожному відділі експозиції, за тематикою, можна буде побачити, як у той чи інший час відзначали свята. Навіть відділ природи задіяли, розповімо про історію ялинки, коли вона прийшла, чим її спершу прикрашали... — продовжує Н. Чеканова. — Наші науковці з відділу природи одягнули ялинку так, що на ній немає жодної фабричної прикраси».
В окрему частину в експозиції виділять ялинкові оздоби й різдвяні листівки різних часів.
«Можна прослідкувати, як різдвяні листівки змінювалися зі зміною поколінь», — говорить вона.
Під час екскурсії можна буде дізнатися про традиції святкування давніх слов’ян, Середньовіччя, Нового часу, а ще, між іншим, про особливості відзначення Різдва у радянські часи, коли робітникам різноманітних підприємств зумисне не залишали часу на свята.
«Також наш співробітник підготував велику екскурсію про святкування Різдва і Нового року воїнами УПА, — говорить заступник директора музею. — Можна буде дізнатися і про Різдво та свята наших воїнів на сході України. Усе це буде підкріплене додатковими виставками, які відтворюють побут».
Серед тематичних розділів акції: «Маланка ходила, Василька просила», «Символи фауни та флори у народній обрядовості», «Дохристиянські вірування та традиції», «Від Свят-вечора до Різдва», «Дідух, і все про наш дідух…», «Коляд, коляд, колядниця…», «Святкування Різдвяних свят Українською Повстанською Армією», «Другий Святвечір», «Відновлення різдвяно-новорічних традицій», «Новорічно-різдвяні свята на Майдані під час Революції Гідності».
«У нас фонди дуже багаті і ми все відтворимо якнайкраще. Наші науковці старанно підібрали матеріали про уже забуте і призабуте. Тернопільська область складається з кількох етнографічних регіонів і ми зараз відтворюємо все, що можемо. А що стало поштовхом, аби взятися за це? Якось так склалося, що традиції Різдва і Йордану, як більш родинних свят, зберігаються краще. Натомість 13/14 січня — старий Новий рік — забувається. Але слід також пам’ятати, що традиція, це не щось застигле в часі, вона розвивається і одного канону не існує — святкування в різних місцевостях мали свої особливості».
Отож, усіх, хто хоче більше дізнатися про Різдво, «старий» Новий рік і Йордан, запрошують на «Століття святиться Різдвом» у Тернопіль. Різдвяна ціна — 5 грн з особи.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
З Різдвом Христовим запоріжців привітали спільною молитвою | 10 січня 2017, 11:55 | Релігійні свята і традиції | |
Світом шириться флешмоб, запущений вінницьким священиком до 100-річчя «Щедрика» | 10 січня 2017, 11:05 | Релігія та культура | |
Бійців АТО обурила передача прапора захисників Донецького аеропорту Митрополиту УПЦ (МП) | 10 січня 2017, 10:48 | Віра і зброя |
Тернопільський музей запрошує пізнати різдвяні традиції | 10 січня 2017, 10:33 | Релігійні свята і традиції | |
Волонтери св. Еґідія святкували Різдво з бідними, ромськими родинами та літніми людьми | 10 січня 2017, 09:43 | Благодійність, соціальне служіння | | |
Останні коментарі
- 10 січня 2017, 15:16
Р. S. Хоча, звичайно, цей підступний і зухвалий - ЗОВНІШНІЙ агресор і загарбник - російська вояччина, безумовно, мусить забиратися геть з УСІХ, без винятку, окупованих нею теренів незалежної і |
- 10 січня 2017, 14:56
Скажімо, за доби Хмельниччини його козаки начебто вигубили й вигнали всіх тогочасних ворогів: ляхів, жидів та уніатів. Одначе на зміну прийшли ще гірші й лютіші - москалі. А тому фізичне позбуття |
- 10 січня 2017, 14:30
Це все білими нитками продуманий піар-хід від МП. Спочатку приклалися щоби визволити бійця і тепер знайшли якогось, що від імені всіх інших щось таке робить. Думають, що тут всі дурні і на свята геть |
- 10 січня 2017, 14:28
Як тільки вас, москалів, не стане - відразу толерантність стане більшою і бажання вашим цинічним брехунам щось відірвати зникне. |
- 10 січня 2017, 13:44
Хто був відсутній? Звісно, ті, хто називає себе просто "Украинская православная церковь". |
Популярні статті місяця
2 січня 2017, 12:57 | УПЦ (МП) | 5 січня 2017, 15:09
В УПЦ (МП) прозвітували про збільшення монастирів, парафій і кліриків у 2016 році
12 грудня 2016, 13:39 | Анонси | 16 грудня 2016, 12:03
В УКУ відбудеться науково-практична конференція “Бог на Майдані: реальність чи міф?”
3 січня 2017, 09:28 | Інтерв'ю | 8 січня 2017, 19:48
Релігія дуже повільно і слабо повертається у публічний простір України, — проф. Людмила Филипович
29 грудня 2016, 11:55 | Відкрита тема | 9 січня 2017, 13:08
5 січня 2017, 10:11 | Діти, молодь і релігія | 5 січня 2017, 17:35
У Почаївській лаврі відбулася традиційна зустріч молоді з архипастирями УПЦ (МП)
Коментарі