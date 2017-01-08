Тернопільський музей запрошує пізнати різдвяні традиції

На театралізоване відтворення українських традицій святкування Різдва, Маланки (старого Нового року) та Йордану запрошує Тернопільський обласний краєзнавчий музей 13 січня 2017 року. Акцію «Століття святиться Різдвом» заклад влаштовує уперше. Будуть і вертеп, і Маланки, і коляди та щедрівки, і тематичні виставки.

Екскурсії для відвідувачів будуть розпочинатися щогодини з 12.00 і триватимуть до останнього відвідувача, повідомляє кореспондент РІСУ Володимир Мороз. А з 14.00 того ж дня триватимуть виступи Маланки й вертепів просто неба біля входу до музею на площі Героїв Євромайдану, 3. Водночас пройдуть майстер-класи з виготовлення павука, дідуха й витинанки. Організують і різдвяні конкурси, переможцям яких обіцяють нагороди. Гості зможуть почастуватися традиційними пампушками, а ще зігрітися глінтвейном.

«13 січня 2017 року ми уперше організовуємо театралізовані екскурсії і дійство «Маланка». Це буде відтворення традицій святкування новорічних і Різдвяних свят у нашому народі з давніх часів до сучасності», — розповідає заступник директора музею з наукової роботи Наталія Чеканова.

Науковці-музейники одягнуться в український народний одяг — господинями і господарями.

«Будуть приймати людей, і в кожному відділі експозиції, за тематикою, можна буде побачити, як у той чи інший час відзначали свята. Навіть відділ природи задіяли, розповімо про історію ялинки, коли вона прийшла, чим її спершу прикрашали... — продовжує Н. Чеканова. — Наші науковці з відділу природи одягнули ялинку так, що на ній немає жодної фабричної прикраси».

В окрему частину в експозиції виділять ялинкові оздоби й різдвяні листівки різних часів.

«Можна прослідкувати, як різдвяні листівки змінювалися зі зміною поколінь», — говорить вона.

Під час екскурсії можна буде дізнатися про традиції святкування давніх слов’ян, Середньовіччя, Нового часу, а ще, між іншим, про особливості відзначення Різдва у радянські часи, коли робітникам різноманітних підприємств зумисне не залишали часу на свята.

«Також наш співробітник підготував велику екскурсію про святкування Різдва і Нового року воїнами УПА, — говорить заступник директора музею. — Можна буде дізнатися і про Різдво та свята наших воїнів на сході України. Усе це буде підкріплене додатковими виставками, які відтворюють побут».

Серед тематичних розділів акції: «Маланка ходила, Василька просила», «Символи фауни та флори у народній обрядовості», «Дохристиянські вірування та традиції», «Від Свят-вечора до Різдва», «Дідух, і все про наш дідух…», «Коляд, коляд, колядниця…», «Святкування Різдвяних свят Українською Повстанською Армією», «Другий Святвечір», «Відновлення різдвяно-новорічних традицій», «Новорічно-різдвяні свята на Майдані під час Революції Гідності».

«У нас фонди дуже багаті і ми все відтворимо якнайкраще. Наші науковці старанно підібрали матеріали про уже забуте і призабуте. Тернопільська область складається з кількох етнографічних регіонів і ми зараз відтворюємо все, що можемо. А що стало поштовхом, аби взятися за це? Якось так склалося, що традиції Різдва і Йордану, як більш родинних свят, зберігаються краще. Натомість 13/14 січня — старий Новий рік — забувається. Але слід також пам’ятати, що традиція, це не щось застигле в часі, вона розвивається і одного канону не існує — святкування в різних місцевостях мали свої особливості».

Отож, усіх, хто хоче більше дізнатися про Різдво, «старий» Новий рік і Йордан, запрошують на «Століття святиться Різдвом» у Тернопіль. Різдвяна ціна — 5 грн з особи.