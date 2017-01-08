На Львівщині 828 колядників встановили рекорд України, виконавши "Нова радість стала"

9 січня 2017, 18:37 | Релігійні свята і традиції | 0 |   | Код для блогу |  | 

У неділю, 8 січня, у Дрогобичі на площі Ринок встановлено рекорд України з наймасовішого виконання коляди. «Нова радість стала» на центральній міській площі виконали одночасно 828 колядників. Про це повідомляє прес-служба Дрогобицької міської ради.

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«Відому, мабуть, кожному коляду "Нова радість стала" разом виконали 828 осіб. Цей факт зафіксували представники Книги рекордів України, видавши відповідний Сертифікат про "Рекорд за наймасовіше виконання різдвяної коляди"», - йдеться у повідомленні на сайті Дрогобицької міськради.

Виконували різдвяну пісню учасники Зразкового ансамблю «Чарівна сопілка» ПДЮТ, відомий дует «Ярослав-На», міські чиновники на чолі з мером Дрогобича Тарасом Кучмою та мешканці міста.

Організатори акції – ГО «Місто», комунальне підприємство «Туристично-інформаційний центр Дрогобича» та ГО «Український молодіжний прорив».

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теги до статті:Різдво
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