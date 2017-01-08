У Києві відбулася Різдвяна хода з зірками, а у Львові – фестиваль вертепів

У Києві 7 січня відбулася Різдвяна хода з зірками. Організаторами заходу виступили Національний центр народної культури "Музей Івана Гончара" та міжнародний соціально-етнокультурний проект Folk Ukrаine.

Хода пройшла за маршрутом: Софійська площа - Національна опера України - Хрещатик - Майдан Незалежності - Михайлівська площа - Володимирський проїзд - Софійська площа.

У заході взяли участь фольклорні колективи, колядницькі групи, хори та всі бажаючі. Після завершення ходи на Софійській площі відбулося спільне колядування і різдвяний концерт за участю фольклорних ансамблів «Божичі», «Володар», «Роксоланія», «Многая літа», ансамблю старовинної музики «Хорея козацька», дитячих ансамблів «Орелі» і «Райгородок», автентичних колективів. Про це інформує УНІАН.

У Львові 7-8 січня на головній сцені Різдвяного ярмарку біля міської ялинки перед Оперним театром відбувся Фестиваль вертепів.