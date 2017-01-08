На Різдво правопорядок в Україні забезпечували майже 16 тисяч правоохоронців

На Різдво до забезпечення громадської безпеки були залучені 15 тисяч поліцейських та 900 військовослужбовців Національної гвардії України. Про це повідомили у Департаменті комунікації Національної поліції України.

Зазначається, що у ніч з 6 на 7 січня в усіх регіонах держави в 14 тисяч культових споруд було проведено різдвяні Богослужіння. Участь у них взяли понад 4 млн громадян.