На Різдво правопорядок в Україні забезпечували майже 16 тисяч правоохоронців

9 січня 2017, 16:40 | Релігійні свята і традиції | 0 |   | Код для блогу |  | 

На Різдво до забезпечення громадської безпеки були залучені 15 тисяч поліцейських та 900 військовослужбовців Національної гвардії України. Про це повідомили у Департаменті комунікації Національної поліції України.

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Зазначається, що у ніч з 6 на 7 січня в усіх регіонах держави в 14 тисяч культових споруд було проведено різдвяні  Богослужіння. Участь у них взяли понад 4 млн громадян. 

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теги до статті:Різдво
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