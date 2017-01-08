Пам’ять першомученика Степана вшановують на третій день після Різдва

9 січня 2017, 09:59 | Релігійні свята і традиції | 0 |   | Код для блогу |  | 

Stefanos.jpgexklusiv.gifЗа Юліанським календарем, пам’ять першомученика Степана вшановують на третій день після Різдва — 27 грудня (9 січня за новим стилем). Східна Церква, прославляючи святого Степана у своїх богослуженнях, дає йому потрійний титул, називаючи його апостолом, першомучеником і архидияконом. Святий Степан належав до 70 апостолів, пам'ять яких вшановують 17 січня.

У Діяннях апостолів (Дії.6, 8-7, 5. 47-60) про нього сказано, що він був "муж, повний віри і Святого Духа... повний благодаті й сили, творив чуда й великі знаки в народі" (6, 5 і 8). Святий Йоан Золотоустий ставить святого Степана поміж апостолів: "Скажи мені, чого не доставало йому, щоб він зрівнявся з апостолами? Чи і він не творив знаків? Чи і він не показав великої відваги?" (Бесіда 15 на Ді. Ап.).

Святий Степан — не тільки ревний апостол, але й  перший з мучеників. Оскаржений перед Синедріоном фальшивими свідками, він мужньо визнає християнську віру. Через це його виводять за місто й закидують камінням. Це відбулося 34 або 35 року після народження Христа. Як Христос, так і він перед смертю молиться за своїх ворогів. У його мучеництві бере участь юнак Савл, пізніше — апостол Павло. Святий Августин приписує навернення Савла крові святого Степана: "Якщо б Степан не молився, то Церква не мала б Павла". Святий Степан перший після Христового вознесіння віддав життя за Христа. Тому він має почесний титул першого мученика.

Святий архидиякон Степан загинув мученицькою смертю у віці 30 років. Після каменування вороги залишили його тіло на здобич диким звірам. Про це згадує св.Єронім. Аж на наступну ніч Гамалиїл, відомий вчитель юдейського закону, який захищав апостолів у Синедріоні (Дії.5,34-39 ), а пізніше сам із сином Авивом увірував в Христа і проповідував про Нього, послав надійних людей, щоб вони таємно взяли мощі святого Стефана і перенесли його в село Кафоргамалу, недалеко від Єрусалиму. Там Гамалиїл поховав тіло першомученика.

У 415 році тіло святого Степана віднайшли і перевезли до Єрусалиму, перепоховавши в храмі на Сіоні. Згодом дружина візантійського імператора Феодосія, Євдокія, відвідуючи Єрусалим, побудувала величавий храм на честь св.Степана. Він був зведений на тому місці, де архидиякон зазнав мученицької смерті.

Система Orphus
теги до статті:св. Стефан Первомученик
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • 13moiseev | 9 січня 2017, 19:08

      Брехун Драбинко хоче посадити крадія шапок? - Ну самий веселий цирк в новому році. Добре що Володимир цього не бачить та не чує.

    • Halo | 9 січня 2017, 13:08

      Між тим, ще з початку 2000-них дослідники бють на сполох та вказують на існування "довгострокового проекту з метою зміни культури" Тут є два аспекти, обидва загрозливі для суспільства -

    • Леонтій | 8 січня 2017, 19:48

      Р. S. Одначе вірю і знаю, що коли Сам Святий Дух потужно й благодатно зливається на - ту чи ту - групу (спільноту) людей (віруючих чи невіруючих), то їхні попередні характери (ментальності)

    • Леонтій | 8 січня 2017, 19:36

      Ваше - для мене - "домашнє завдання", шановний В.Ясеневий, постарався виконати: лист того священика знайшов і прочитав. Мабуть, у ньому не обійшлося без деякого емоційного перебільшення.

    • Леонтій | 8 січня 2017, 18:13

      Р. S. І якщо уважно та об'єктивно поглянути на те, як саме розвивалися в світі ті країни, які ми називаємо, що традиційно належать до іудео-християнської цивілізації, за останні 500 років - тобто, з

    Популярні статті місяця