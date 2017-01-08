Папа Франциск привітав Главу УГКЦ, єпископів та всіх українців із Різдвом Христовим

8 січня 2017, 11:54 | Релігійні свята і традиції | 1 |   | Код для блогу |  | 

Святіший Отець Франциск особисто написав листа Патріарху УГКЦ Святославу, в якому привітав його, усіх владик та українців із Різдвом Христовим. Листа від Папи зачитали під час Архиєрейської Літургії в Патріаршому соборі Воскресіння Христового 7 січня, повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

Як розповів Апостольський нунцій в Україні Архиєпископ Клаудіо (Гуджеротті), Глава УГКЦ написав Папі Франциску листа від імені всіх єпископів та вірних греко-католиків на завершення Року Божого милосердя. «Папа, прочитавши цього листа, сказав мені, що хоче відповісти на нього особисто, аби потім Блаженніший Святослав прочитав його всім єпископам і вірним Греко-Католицької Церкви, аби подякувати Главі УГКЦ за листа і дати відчути, наскільки він є близький до українського народу», – розповів представник Папи в Україні.

У листі Папа Франциск подякував за щиру уважність і співучасть у переживанні часу Божої Благодаті у Ювілейний рік Божого милосердя.

«Крик болю і страждання українського народу, який із силою підноситься через минулі й теперішні рани, є добре відомий Богові. Бажаю засвідчити вам свою близькість, виражаючи мої щирі почуття любові та оновлюючи щоденно пам’ять у молитві за всіх», – написав Святіший Отець.

«Напередодні Різдва, – продовжив у листі Папа Римський, – правдивим як ніколи є те, що Господь робиться близьким, приходячи навідати всіх нас у нашій темряві. Образ темряви і ночі часто згадується у Писаннях і зображує скорботу та покинутість людини – на противагу світлові, знаку Божої присутності. І все ж таки Бог часто виявляв себе людству саме вночі: вночі Він провадив із Єгипту народ Ізраїлю вогняним стовпом, вночі Ісус установив (Пресвяту) Євхаристію та воскрес із мертвих і також уночі в тиші та покорі став видимим для людей, які йшли за світлом зорі, щоб зустріти Дитину. Уночі ніжне світло Бога вміє сяяти, освітлювати й утішати, не засліплюючи, а здобуваючи серця».

«З цими почуттями бажаю поновити мою сердечну близькість та мою щиру любов і занести вам, а також братам-єпископам, священнослужителям та всім вірним побажання Святого Різдва. Нехай світло Дитятка освітлює та провадить наші кроки дорогою миру, того осяйного миру, що є плодом доброї волі, примирення та прощення, який ангели урочисто оголосили по землі в Різдвяну ніч», – побажав Святіший Отець Франциск.

 

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теги до статті:Різдво,Святослав (Шевчук),Франциск (Хорхе Маріо Берґольйо)
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Коментарі

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  • Леонтій | 8 січня 2017, 12:35
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    "«Крик болю і страждання українського народу, який із силою підноситься через минулі й теперішні рани, є добре відомий Богові. Бажаю засвідчити вам свою близькість, виражаючи мої щирі почуття любові та оновлюючи щоденно пам’ять у молитві за всіх», – написав Святіший Отець." Досить дивно: а ЧОМУ ж ця "близькість" і "любов" глави Ватикану до стражденного й зраненого українського народу РЕАЛЬНО й ПРЕДМЕТНО були засвідчені, - лише й тільки - починаючи від весни 2016 р.?! А от до того - НІЯК! Тим більше, що ця цинічна й підступна - збройна кривава агресія кремлівського режиму проти незалежної України вже тривала аж цілих ДВА роки... І справді: ЧОМУ саме, починаючи з весни 2016 р., і НІЯК не раніше?!

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