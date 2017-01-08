Сьогодні у Львові відбудеться флешмоб «Від реформації серця – до реформації суспільства»

8 січня 2017, 10:52 | Релігійні свята і традиції | 0 |   | Код для блогу |  | 

У неділю, 8 січня 2017 року, з 15.00 до 16.00, у Львові, на проспекті Свободи, біля пам’ятника Т. Шевченку, відбудеться флешмоб «Від реформації серця – до реформації суспільства».

Це різдвяна акція в контексті Указу «Про відзначення в Україні 500-річчя Реформації», підписаного Президентом України, повідомляє Львівська газета з посиланням на Духовну велич Львова.

Організовують цей захід різні Протестантські Церкви Львова: Адвентисти Сьомого Дня, Християни віри євангельської і Євангельські Християни-Баптисти. І ще до акції приєднуються також й Протестантські Церкви, які не є в об’єднаннях, наприклад, Реформатська Церква тощо.

«Ідея флешмобу була пропрацьована творчим відділом Львівського регіонального міжденомінаційного оргкомітету «R500». Виникла вона, мабуть, в контексті того, як в найприродніший спосіб, через святкування Різдва, можна донести до суспільства ідеї реформатського світогляду, самі постулати Реформації, які є в основі теології тощо. Якраз одна із цих тез є в назві флешмобу «Від реформації серця – до реформації суспільства», вона ж узагальнює ідею загалом. Флешмоб відбуватиметься у межах однієї локації, більше у формі різдвяної святкової акції. Будемо співати сім колядок, наприкінці виконаємо «Боже великий, єдиний» як молитву, – Сергій Якобчук, керівник Львівського регіонального міжденомінаційного оргкомітету «R500».

Як зазначає пан Дмитро, флешмоб «Від реформації серця – до реформації суспільства» буде також опосередковано стосуватись й початку Всеукраїнського молитовного марафону: «Саме 8 січня 2017 року Львівська область протягом тижня заступить у певну вахту: це безперервна молитва різними Церквами за духовне відродження, одужання та здоров’я України й українського суспільства. На сьогодні поки що у цьому марафоні скоординовані тільки Протестантські Церкви».

 

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теги до статті:Протестантизм,Реформація,Флеш-моб
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