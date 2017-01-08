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На Різдво бойовики стріляли з гранатометів та БМП
8 січня 2017, 10:33 | Релігійні свята і традиції | 0 | | Код для блогу | |
Бойовики 72 рази відкривали вогонь по силам АТО, шестеро українських військових отримали поранення. Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО за 7 січня, повідомляє ТСН.
На Маріупольському напрямку з 122 міліметрової артилерії терористи вели вогонь по Водяному, з мінометів різних калібрів - по Мар'їнці, Павлопілю, Широкиному і Талаківці. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї бойовики били по Павлопілю, Красногорівці, Мар'їнці, Гнутовому, Старогнатівці, Водяному, Талаківці, Широкиному.
На Луганському напрямку з мінометів різних калібрів сепаратисти стріляли по Троїцькому і Новоолександрівці. З гранатометів і стрілецької зброї - по Лобачевому, Новоолександрівці, Кримському, Станиці Луганській і Новозванівці. На Донецькому напрямку з 82 міліметрових мінометів і озброєння БМП бойовики обстрілювали Троїцьке. З гранатометів і стрілецької зброї - Піски, Авдіївку, Майорськ, Новолуганське і Луганське.
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