Різдвяний флешмоб у Києві: колядки та щедрівки лунатимуть на вокзалі та в аеропорту

5 січня 2017, 23:40 | Релігійні свята і традиції | 0 |   | Код для блогу |  | 

У понеділок, 9 січня, о 14.00 артисти Національної заслуженої капели бандуристів України ім. Г. Майбороди у холі Центрального залізничного вокзалу влаштують музичний різдвяний флешмоб зі співанням колядок та щедрівок. Про це повідомляється на сторінці події у Facebook, передає УНН.

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“Наш колектив переконаний, що гуртове виконання колядок та щедрівок у публічних місцях є давнім способом культурної консолідації суспільства, який навіть у нинішню добу не втрачає актуальності, а радше навпаки — демонструє, що українська національна народна пісенна культура є живою, привабливою і сучасною. Запрошуємо усіх охочих разом із сім’ями і друзями поспівати разом із нами! Співання супроводжуватиметься акомпанементом бандури та інших народних інструментів”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що продовження флешмобу відбудеться також у середу, 11 січня, о 15.00 в холі Терміналу A аеропорту “Жуляни”, де артисти капели разом із своїми родинами та друзями співатимуть колядки та щедрівки для чужоземних гостей та українців, що повертаються додому або ж відбувають за кордон.

На центральному вокзалі у Києві 6 січня співатимуть колядки та щедрівки.

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теги до статті:Різдво
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    Останні коментарі

    • edelweiss | 5 січня 2017, 18:43

      Він так само брехливий і безсоромний, як і їхній кремлівський патріарх.

    • батюшка | 5 січня 2017, 18:42

      НЕЗРОЗУМІЛО ЦЕ ВИКУП ЗА ПОЛОНЕНОГО ЧИ МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА ТАКА ВЕЛИКА ???

    • b111 | 5 січня 2017, 18:42

      https://pulseoftheday.ru/article/2013381 ДЛЯ ТИХ, В КОГО ЩОСЬ З ПАМ*ЯТТЮ.

    • b111 | 5 січня 2017, 18:34

      Гундяєвському холопу валєре пора вже точно відпочити, бо ні пам*яті, ні розуму вже геть не має.

    • Пан Валерій | 5 січня 2017, 17:38

      Філя вже говорить повну маячню. Коли і про яку таку автокефалію в Україні говорив патріарх Кирил? Сам придумав, сам заперечив. Час діду вже відпочивати.

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