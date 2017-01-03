Різдвяний флешмоб у Києві: колядки та щедрівки лунатимуть на вокзалі та в аеропорту

У понеділок, 9 січня, о 14.00 артисти Національної заслуженої капели бандуристів України ім. Г. Майбороди у холі Центрального залізничного вокзалу влаштують музичний різдвяний флешмоб зі співанням колядок та щедрівок. Про це повідомляється на сторінці події у Facebook, передає УНН.

“Наш колектив переконаний, що гуртове виконання колядок та щедрівок у публічних місцях є давнім способом культурної консолідації суспільства, який навіть у нинішню добу не втрачає актуальності, а радше навпаки — демонструє, що українська національна народна пісенна культура є живою, привабливою і сучасною. Запрошуємо усіх охочих разом із сім’ями і друзями поспівати разом із нами! Співання супроводжуватиметься акомпанементом бандури та інших народних інструментів”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що продовження флешмобу відбудеться також у середу, 11 січня, о 15.00 в холі Терміналу A аеропорту “Жуляни”, де артисти капели разом із своїми родинами та друзями співатимуть колядки та щедрівки для чужоземних гостей та українців, що повертаються додому або ж відбувають за кордон.

На центральному вокзалі у Києві 6 січня співатимуть колядки та щедрівки.